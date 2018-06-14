Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый

Даже если вам не по вкусу сложные задачки, иногда стоит развлечь себя решением головоломок. Если вы разгадаете эти загадки, то смело может причислять себя к умникам.

1. Посмотрите на первую картинку. Кажется, здесь нарисованы исключительно клоны Человека-паука, но на самом деле среди них спряталась женщина. Найдите её.

2. Представьте, что во время игры в настольный теннис мячик улетел и укатился в узкую трубу, которая уходит вертикально уходит в землю на 30 см. В вашем распоряжении ракетка для тенниса, шнурки и бутылка с водой. Как вам достать мячик?

3. Туристка была в номере отеля, когда кто-то постучал в дверь. Когда она открыла дверь, то увидела незнакомого мужчину, который тоже был удивлён, потому что был уверен, что это его номер. Когда он ушёл, женщина закрыла дверь и сразу же сообщила в службу безопасности отеля о подозрительном человеке. Что заставило её подумать об опасности?

4. Двое рабочих весь работали на грязном и тёмном чердаке. После смены они вышли на свет. Лицо первого рабочего осталось чистым, второй запачкал лицо. Умываться отправился только первый. Почему?

5. У Майка и Тома на двоих 21 доллар. У Майка на 20 долларов больше, чем у Тома. Сколько денег у каждого парня?