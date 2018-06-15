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«Еще и недовольные, что им помогают»
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Наболело: «Еще и недовольные, что им помогают» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Tinatin1 / Depositphotos.com
Добрый день! Мне около 40, муж старше, имеем кучу деток, а конкретнее — семь, в общем, жизнь удалась! Муж работает, я дома с детьми, концы с концами вроде сводим, но самое главное в жизни, что мой муж самый лучший, заботливый, верный, добрый, я не могу на него надышаться, много прошли в жизни, у него второй брак и у меня, но именно его я, видимо, ждала. Ну, история будет не о любви, а о том, как люди пользуются его добротой и желанием использовать человека, который не умеет отказывать!
На протяжении 15 лет, пока мы живем вместе, его помощи не просил только ленивый! А, сказать честно, дело даже не в том, что он помогает бескорыстно, а в том, что все используют его как рабочую силу, и такое впечатление, что он всем должен и обязан, мы, конечно, не ссоримся по этому поводу, но совесть-то должна быть у людей, мне лично приятнее было бы, если бы он проводил свое свободное время в кругу семьи, но, увы, у него дело чести помогать другим!
Тут понадобилась нам помощь, и, не поверите, ни один человек из его окружения нам не помог, ни друзья, ни родня, а муж говорит, я не могу по-другому, это, видимо, мой крест всем помогать! А вот хочется мне понять, почему люди с таким отношением, как его окружение, вечно лезут в чью-то жизнь?!
Мне лично неприятно, что его помощь выходит ему же боком, сплетни вечно, еще и не довольные, что им помогают, вот, в общем, печальная история моей семьи, мужа не вижу, радуют только детки!
Женский форум22
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