Наболело: «Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»

Я несколько раз разбивала ноутбук и жалею, что не сделала этого о голову мужа.

Вообще я знала, что брала, когда выходила за него. Играл он всегда, зарубы в танчики по вечерам были нормой. Я особо не возражала, потому что он находил время и на меня, мы куда-то выходили, общались с друзьями, родственниками. Он вообще у меня красавчик. Был! Сейчас он просто не отрывается от компа и все свое свободное время "ведет бои". Все его друзья и все общение там. Оброс как черт, отрастил пузо, потому что ну какая же битва без пары бутылок пива. А где пара бутылок, там и пара литров. Вояка чертов! Бесит!

Весь дом был на мне, магазины, готовка, уборка, глажка — реально все. Он даже поесть нормально не мог, откусит кус от целой колбасы и обратно на полку, а я потом оттираю эти пятна и обрезаю его окуски гадкие. Блевать иной раз тянет, уж простите за грубость.

Когда мы еще занимались сексом, я успела залететь, родила пацана, защитника себе. Тогда еще было ничего, а я дура была, надеялась, что после моих родов он изменится, будет ребенку время уделять. Не дождалась. Все стало гораздо хуже. Он не помогал, а я начала забывать, как выглядит его лицо. Видела только его спину сутулую.

Любые мои слова воспринимает в штыки, я уже по-всякому пробовала и по-плохому, и по-хорошему, и лаской, и истерикой. Голая перед ним крутилась, и ничего. В конце концов, хлопала дверью и уходила на кухню.

Сейчас сын подрос, удалось устроить его в садик, вышла на нормальную работу, с деньгами стало полегче, до этого родители сильно помогали и мои, и его (его родители, кстати, тоже на моей стороне, но они для него такое же пустое место, как и я). Но по дому успеваю еще меньше, чем в декрете. Зато отвлекаюсь, нормально так. Сын просит папу поиграть с ним, но папа его шлет лесом, максимум разрешает сидеть и смотреть, как он играет, а в основном — отвали, не мешай.

А муж денег почти не приносит, зато тратит на игру, что-то там еще покупает. Лучше б ребенку шмотку купил какую. Ненавижу создателей этой игры. Это зависимость, они как наркоманы с этими своими танками. Его же с нормальной работы выперли, так он нашел такую, где можно вообще ничего не делать, а только в танчиках этих сидеть. Почти все, что получает, тратит на эту игру и пиво.

Между делом познакомилась с соседом с верхнего этажа, молодой, перспективный, не играет, занимается спортом. В общем, слово за слово, сами знаете чем по столу, стала я к нему заходить под настроение. Но стараюсь не частить, мужу все равно, а меня совесть мучает.

К мужу уже вообще никаких чувств не осталось, и я уже не скандалю даже. Но выхода пока не вижу, любовник замуж не зовет, зачем ему с прицепом, а муж уже на человека не похож. Я ему точно не нужна, а сына жалко. Хочется, чтобы он в семье рос все-таки.