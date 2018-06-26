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Доказано, что плохое настроение полезно
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Доказано, что плохое настроение полезно 

Рамблер 2 часа назад
Любой человек, даже самый жизнерадостный, иногда испытывает негативные эмоции, а для многих дурное настроение — постоянный спутник. Но не спешите избавляться от сплина ведь в плохом настроении можно найти плюсы.
1. Тоска стимулирует творчество. Известно, что творческие люди часто впадают в гнев или ярость или, напротив, испытывают упадок сил и депрессию. Писателям и художникам такие эмоции помогают решать нестандартные задачи и даже вдохновляют их.
2. Плохое настроение способствует обдуманным решениям. Если вы видите жизненную ситуацию в негативе, то скорее начнете мыслить критически и искать наиболее рациональное решение. А вот эйфория наоборот заставляет вас принимать решения, основываясь на эмоциях.
3. Дурное расположение духа вынуждает общаться продуктивнее. Впавший в сплин человек не склонен к болтливости, он излагает информацию кратко и чётко, поэтому и общение становится более информативным и полезным.
4. Угрюмость объединяет. Это особенно ярко проявляется, когда группе людей приходится противостоять нападению извне. Хорошо известно, что все народы при внешней агрессии сплачиваются, хотя вряд ли нападение на страну можно назвать позитивным событием.
Женский форум
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