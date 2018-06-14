Чем вредно контролировать агрессию

С детства нас заставляют контролировать эмоции. «Не кричи», «не шуми», «не капризничай», «почему ты грустный», «улыбнись» — знакомые установки? Все они призваны заставить нас подавить агрессию, что в итоге приводит к психологическим и физиологическим проблемам. Например, таким, как вагинизм, невроз или онкология.

Психоаналитическая и экологическая школы утверждают, что агрессия — неотъемлемая часть нашей эмоциональной палитры. Карл Густав Юнг связывал агрессивное поведение с проявлением «темной стороны» человеческой личности, однако утверждал, что негативные эмоции надо не подавлять, а принимать как нечто естественное и нормальное.

Этолог Карл Лоренц, в свою очередь, выдвинул теорию о сходстве агрессивного поведения животных и людей. Агрессия, по его мнению, напрямую связана с сексуальностью. Поэтому у нас печальные новости: если вы будете методично подавлять гнев и раздражение, можете столкнуться с уснувшим либидо и сексуальной дисфункцией.

У женщин слишком тщательно контролируемая агрессия зачастую выливается в вагинизм или коитофобию, то есть, непроизвольный сильный мышечный спазм влагалища. По словам психолога-сексолога Татьяны Кан, это своего рода «защитная реакция», когда «мозг понимает — тело не пускает». Например, если вас очень раздражает ваш партнер, а вы при этом молчите и ничего не говорите, в один прекрасный день можете столкнуться с тем, что ваше собственное тело взбунтуется против сексуального контакта. Таким образом организм реагирует на раздражитель, используя пассивную агрессию — ведь вы решили не выражать своих эмоций прямо.

Еще одно последствие подавленного гнева — депрессии, суицидальные мысли и неврозы. «Если хотите кричать — кричите. В подушку, в душе, а лучше всего — на того, кто вас раздражает до безумия. Не бойтесь показаться неудобными или неправильными, злыми. Вы не серебряный доллар, чтобы всем нравиться», — советует семейный психотерапевт Василий Полетаев. По его словам, ему встречались пациенты, страдающие тяжелой формой депрессии как раз из-за страха демонстрировать негативные эмоции. Чтобы избавиться от проблем, им пришлось пройти курсы полуторагодовалой интенсивной терапии.

Также некоторые ученые считают, что подавленная агрессия — одна из причин возникновения раковых образований. Врачи Королевского госпиталя в Лондоне провели масштабное исследование среди пациентов онкологического отделения. Им удалось установить четкую связь между раком и негативными эмоциями, подвергшимися излишнему контролю. Университет Теннеси также пришел к выводу, что подавление агрессии способствует росту раковых образований.

Позитивное мышление хорошо в меру. Конечно, не надо кидаться бешеной собакой на близких, если что-то вам пришлось не по вкусу, или ежедневно взваливать на подруг груз своих проблем. Но через силу улыбаться и отвечать на обиды кротким молчанием тоже не стоит. Если не хотите всю жизнь обивать пороги врачей, научитесь принимать и правильно выражать свою агрессию.