Мужской взгляд: «Все женщины меркантильные, и это нормально»

Наш сегодняшний герой рубрики «Мужской взгляд» Сергей уверен, что все женщины меркантильны, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. И что удивительно, он не видит в этом факте проблему, а считает, что так и должно быть.

«Большинство женщин упорно совершают одну и ту же ошибку в отношениях: они утомляют мужчин своими проблемами. На самом деле ему не особо интересны твои взаимоотношения с подругами или капризной младшей сестрой. Скорее всего, он пропускает эту информацию мимо ушей в 8 случаях из 10. Но еще хуже, если ты говоришь о своих финансовых трудностях, намекая на то, что мужчина должен их решить. Любящий парень и так понимает, что платья не сами по себе появляются в шкафу, а помады не растут на розовом кусте. Поэтому не нужно постоянно заряжать мужчину негативом, конечно, если не хочешь потерять его навсегда. В этом случае работает совершенно другая тактика, благодаря которой ты сможешь заполучить от него все, что только пожелаешь.

Самое главное — действуй завуалированно.

Мы сразу воспринимаем в штыки (хотя можем и не показывать этого) просьбы о финансовой помощи. Особенно болезненно реагируют те, у кого есть достаточно средств, чтобы сделать жизнь любимой девушки абсолютно беззаботной. Понимаешь, отношения должны быть легкими, простыми, понятными, не обремененными с ходу ворохом проблем из твоих кредитов, долгов и бедных родственников. Когда девушка начинает заводить эти темы при любой возможности, становится ясно, что в первую очередь ей интересны твои деньги, которые избавят бедняжку от страданий, а не ты сам. Ну это как минимум неинтересно, а как максимум — обидно!

Конечно, умный мужчина знает, что по своей природе женщина выбирает сильного, надежного, состоявшегося, умного самца, который способен позаботиться о ней и их будущем потомстве.

Поэтому говоря, что все женщины меркантильные и расчетливые хищницы, это все равно что заметить, что небо голубое, а трава зеленая…

Обычно на сей факт болезненно реагируют неуверенные в себе мужчины, или те, кто не попадает в поле зрения роскошных дам, потому что недостаточно состоятельны, чтобы удовлетворять все ее потребности. Ну или третий вариант — мужчины, которые стали жертвами манипуляций и предательства со стороны дам.

Далеко не каждая способна умело обводить вокруг пальца мужиков, или, как сейчас принято говорить, разводить. Конечно, стать жертвой красотки, которой откровенно кроме денег ничего неинтересно, не самое лучшее, что может быть. А вот если она заинтересована встретить правильного мужчину, чтобы создать семью — тебе повезло, ты настоящий счастливчик!

Это особый, редкий вид женщин, о которых я хочу рассказать подробно. Лично мне приходилось с такими сталкиваться раза четыре, не больше. После чего я пришел к одному выводу: у мужчин просто нет шансов перед такими хитрюгами.

Им бы всем курсы вести, как нужно общаться с сильным полом. Одной из таких девушек, с кем я встречался три года, была Маша. Конечно, она была меркантильная, хорошо знала себе цену, и совершенно понятно, почему выбрала именно меня.

Но вы бы видели ее чистые, наивные, на первый взгляд, глаза…

Вот понимаешь же, как устроен мир, но почему-то ведешься. Она была очаровательна, мила и такое вытворяла в постели, что я терял рассудок и готов был усыпать ее бриллиантами, чтобы хоть как-то отплатить за свое счастье. Но сейчас о главном, деньги и всякие блага, о которых она, кстати, не зарекалась. О проблемах речи тоже не было. Нам было легко, приятно, весело — и все это было для меня бесплатно…

Проверял ее не один раз, предлагал то одно, то другое, на все она отвечала, что не стоит баловать ее, и вообще, лучшее, что я могу ей дать, это я сам. Не грех мужику и прослезиться от таких слов, ну правда. Как ни странно, это, девушки, работает! В такие моменты мы тут же включаем рыцарей и вдохновленные вашей (может и наигранной, но как умело) бескорыстностью, мчимся совершать ради вас подвиги!

Порассуждав на этот счет, я решил, что так обманываться невероятно приятно. И черт бы со всем, главное, пусть не выходит из роли. Согласитесь, такой вариант гораздо лучше, чем если бы рядом находилась откровенная, глупая стерва, устраивавшая концерты, потому что ты забыл про вашу годовщину или купил в магазине не два лимона, а один. В то время как Маша просто не допустит такой ситуации. Ее мудрость и смекалка, конечно бы, нашли способ оставить подсказки для тебя, причем это было бы сделано так тонко, что ты, недотепа, и не догадался бы о ее причастности».