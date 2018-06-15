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Вещи, которые никогда не стоит писать в резюме
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Вещи, которые никогда не стоит писать в резюме 

Anews 7 часов назад
Фото: Anews
Казалось бы, что в этом сложного — создать резюме? Но на деле это занятие может быть очень напряженным и занять много времени. И даже если на ваш взгляд резюме идеально, проверьте, нет ли в нем этих "стоп"-пунктов.

Ваш адрес электронной почты, созданный еще в школе

Иногда резюме может быть идеальным, но в последний момент работодатель может вам отказать из-за вашего адреса электронной почты. Не стоит указывать в контактах имейл вроде svetkakonfetka@mail.ru или подобные вещи, выбранные в качестве имени электронного ящика еще в школе.

Ваши неуместные хобби

Подумайте сами — нужно ли работодателю знать о том, что вы любите скалолазание, если работа никак с этим не связана? Достаточно указать только те увлечения, которые могут быть связаны с работой. К примеру, в резюме, которое вы отправите руководителю туристической фирмы, стоит указать свою любовь к путешествиям или походам, но никак не увлечение вышивкой.

Дипломы и грамоты со школы

Мало кому интересно видеть список курсов, которые вы проходили еще в школе. Это показывает, что ваше саморазвитие завершилось именно в тот период, если достижений "посвежее" у вас не имеется.

Ваша цель

Если вы обратились, то уже очевидно, что вы хотите получить эту работу, не надо напоминать об этом. Но если вы в особой ситуации и готовы в случае чего кардинально сменить сферу деятельности, об этом стоит указать в резюме. "Удивительные" навыки Запомните: Microsoft Word давно не является "специальным навыком". Когда потенциальные сотрудники указывают в резюме о навыках в Office, начальство видит только одно: "я могу напечатать".

Преувеличенные навыки

Не стоит преувеличивать свои навыки, ведь работодатель может задать вопрос по теме, на который вы не сможете ответить. Так, к примеру, в хорошей фирме, увидев в резюме пункт "программирование на Python" начальник обязательно попросит привести в пример какой-либо код.

Завышенные должности

Многие любят преувеличивать свое прошлое место работы, ведь слова "IT-менеджер" и "предприниматель" звучит более приятно, чем рассказывать о том, как вы несколько раз переустановили Windows в офисе или организовали продажи внутри коллектива.
Но не стоит этого делать — так вы не оставляете шансов другим людям, которые подали резюме, а вам, возможно, придется занять ту должность, о которой вы соврали.

Ссылки на ваши учетные записи в социальных сетях

Мало кому будет интересно смотреть ваши аккаунты в социальных сетях, если они не связаны на 100% с работой или областью работы, на которую вы претендуете. Работодателям все равно. ​

Каждая работа, которую вы когда-либо выполняли

Вы правда думаете, что начальник хочет читать в резюме, как вы помогали косить траву вашей соседке в 11 лет? Об этом стоит рассказать только в том случае, если через несколько лет вы решили стать ландшафтным дизайнером, или открыли свою компанию по озеленению.
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