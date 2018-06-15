Как жилось лесбиянкам в России

Мужская гомосексуальность всегда приковывала больше общественного внимания, чем женская — наверное, потому, что представлялась бОльшим нарушением «естественного порядка вещей». Так было и в истории России , среди персонажей которой многие выискивали геев, но мало кто — лесбиянок. Символом этого «неравенства» стал великий композитор Пётр Ильич Чайковский , нетрадиционная сексуальная ориентация которого известна едва ли не так же хорошо, как и его музыка.

“Умный журнал” решил исправить эту несправедливость и вкратце перечислить самые яркие моменты отечественной истории, связанные с любовью женщин к женщинам.

Лесбийская Русь

Разумеется, лесбийская любовь была известна и в Древней Руси, просто до наших дней дошло мало письменных свидетельств этого знания. Из того, что всё-таки сохранилось в потоке времени, можно выделить так называемое «Вопрошание Кириково» — документ XII века, в котором собраны ответы новгородского епископа Нифонта на вопросы, касающиеся широкого спектра повседневной жизни, в том числе интимного характера. Упоминается там и однополая женская связь, описанная как «если девица лезет на девицу, и семя у них будет».

В этом случае, как полагает Нифонт, наказание должно быть меньше, чем за «блуд» с мужчиной. Особенное же значение придаётся сохранению девственной плевы (“если семя изыдет, но девство цело”).

В целом, по мнению известного историка отечественной сексуальности Игоря Кона, в Древней Руси лесбийская связь считалась разновидностью мастурбации.

Упоминается эта тема и в церковных книгах, написанных уже в Московском государстве — так называемых требниках, то есть руководствах для священнослужителей по проведению обрядов. В частности, там содержатся вопросы, которые необходимо задавать на исповеди. Среди них мы встречаем такие: “С девицами друга на другу лазила еси блудити?”, “Или иная подруга тебе рукою блудила а ты у ней тако ж?”.

За этот грех назначалась епитимья в виде 40-дневного поста. Такое же наказание предусматривалось за мастурбацию (“Сама своею рукою въ свое лоно персътомъ или чим ци тыкала еси? Или вощаномь съсудомь? Или стькляном съсудомь?”).

“Душенька, вы больны”

Научные исследования женского гомосексуализма появились в Российской империи только в последней четверти XIX века. Согласно исследованиям психиатров того времени, лесбийские отношения были довольно распространены и практиковались в первую очередь в борделях — как между самими проститутками, так и с участием женщин со стороны.

Разрешение на работу проституки в Российской империиОтчёт одного из петербургских врачей в 1898 году содержал следующие строки: «Больная уверяет, что такия женщины, как она, т. е. любящие женщин, встречаются вовсе не редко: оне составляют из себя как бы особый мир. Такия женщины узнают одна другую по манерам, выражению глаз, мимике и пр. Она сама научилась отличать таких женщин почти с перваго же раза. «Мы, — говорит больная, — нисколько не ревнуем, когда предмет нашей любви принадлежит мужчине: мы знаем, что эта женщина (если только, разумеется, она принадлежит к нашему кругу) не может любить своего мужа и выполняет свою роль [в семье] только страдательно. Но другое дело, если любимая женщина отдалась или неравнодушна к другой женщине: тогда у нас поднимается сильная ревность и мы готовы устроить целый скандал или ссору»».

А из материалов одного уголовного дела мы узнаём забавное название, данное лесбиянкам того времени: по свидетельству 24-летней проститутки Анны Ивановой , “Красавина и Лизунова сделались нераздельными и совокуплялись друг с другом — одним словом, стали тем, что у нас в домах терпимости называется кошками”.

Вердикт классика

Из великих людей того времени высказыванием, которое сегодня сочли бы «гомофобным», отметился Антон Павлович Чехов . В своём письме к издателю Алексею Суворину в 1895 году он выразился так: «Погода в Москве хорошая, холеры нет, лесбосской любви тоже нет… Бррр! Воспоминания о тех особах, о которых Вы пишете мне, вызывают во мне тошноту, как будто я съел гнилую сардинку. В Москве их нет — и чудесно».

“Тридцать три урода”

Первым литературным произведением, повествующим о лесбийской любви, считается роман Лидии Зиновьевой-Аннибал с красочным названием «Тридцать три урода», опубликованный в 1907 году. В нём рассказывается о том, как накануне свадьбы невеста уходит от жениха к женщине, и тот совершает самоубийство. Гомосексуальная пара наслаждается невиданным блаженством, не идущим ни в какое сравнение с тем, что может дать противоположный пол.

Отсюда и название: героиня позирует обнажённой сразу тридцати трём художникам-мужчинам, но они, будучи не в состоянии понять всю глубину женской красоты, рисуют что-то своё. В итоге получаются «тридцать три урода». Правда, в конце концов сбежавшая невеста всё равно возвращается к примитивным мужчинам, а её отчаявшаяся подруга следует примеру жениха.

И поэты, и музы

Подобные истории среди деятелей культуры Серебряного века происходили и в реальности. Например, жена известного военного врача Михаила Манасеина Наталья ушла от него к поэтессе Поликсене Соловьёвой, с которой прожила 20 лет, до самой её смерти.

А вот классику русской литературы Марине Цветаевой , напротив, в однополых отношениях довелось испытать чувство брошенной женщины.

Будучи бисексуалкой, она всегда больше склонялась к своему полу, о чём писала, например, применительно к пушкинскому “ Евгению Онегину ”: "не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Татьяну немного больше)". Через два года после замужества у Цветаевой начались романтические отношения с ещё одной поэтессой Софией Парнок, которые и закончились тяжёлым расставанием, когда та предпочла Марине другую женщину.

Своей возлюбленной Цветаева посвятила цикл стихов «Подруга», где, в частности, были такие строки:

Как я по Вашим узким пальчикам

Водила сонною щекой,

Реклама 03 Как Вы меня дразнили мальчиком,

Как я Вам нравилась такой.

“И тебя вылечим”

В Советском Союзе однополая любовь поначалу также была предметом общественной дискуссии. В частности, в 20-е годы стала популярной тема женщин, предпочитающих вести мужской образ жизни (чему, видимо, способствовал общий курс на эмансипацию слабого пола).

В своей работе «Половые преступления» психиатр Лев Оршанский дал описание разных типов лесбиянок: «Гомосексуальные женщины делятся на активных и пассивных — здесь наиболее интересны активы, так как пассив, обычная, мало чем отличимая от других нормальных женщин, женщина.

Активная женщина в этих случаях полна мужских черт как по внешности, так и по психике. Она обычно энергична, жива, предприимчива, занимает, и не без успеха, мужские должности — комиссионер-вояжер, управляющий делами и т. д., курит, пьёт вино и часто ругается довольно забористой бранью. Часто одевает мужскую или «под мужскую» одежду. Очень любезна с женщинами, помогая ей и ухаживая за ней. И часто добивается взаимности, подходя крайне осторожно и приучая к себе свою симпатию.

Активная женщина часто уделяет внимание мужскому спорту — охоте, верховой езде, — полна стремления служить в войсках. И когда во времена Керенского был создан женский батальон Бочкарёвой, то там было большое число активных женщин, столь счастливых возможностью получить все то, что являлось предметом их желаний — мужская форма, оружие».

Теоретическими построениями дело не ограничивалось. В то время в Европе набрал популярность метод лечения мужского гомосексуализма путём пересадки «больному» половых желез, взятых у гетеросексуала. В Советской России подобное решили проделать и с женщиной.

Операция прошла в 1928 году в Харькове и закончилась неудачей. «История болезни» описывалась так:

«Ефросиния постоянно влюблялась в женщин, обрушивала на них потоки любовных писем… приставала к женскому персоналу в клинике и вообще «смотрела на окружающих её женщин глазами мужчины. С раннего детства она водилась в компании мальчиков и мужчин и носила мужскую одежду. Если хотела, могла говорить мужским голосом, стриглась по-мужски, отличалась твёрдой поступью, энергичной, быстрой, деловой походкой. В результате имплантации элементов яичника животного (а именно, свиньи — прим. Anews) под правую грудь пациентки не удалось изменить её сексуальную ориентацию, и никакого влияния на гендерные характеристики операция не оказала. Врач признал факт провала эксперимента и согласился с тем, что одно только биологическое вмешательство не приводит к лечению извращений такого рода».

Сталин + гомосексуализм = репрессии

Отношение к гомосексуализму изменилось в 1933 году, когда по личному указанию Сталина была введена уголовная статья с ответственностью за мужеложство. Половые отношения между женщинами формально никак не наказывались, однако, по воспоминаниям многих очевидцев, за лесбийскую связь можно было угодить в психбольницу на срок до трёх месяцев с диагнозом «расстройство личности». А это влекло за собой постановку на учёт и дальнейшие жизненные трудности.

При этом в обществе отношение к женскому гомосексуализму было куда мягче, чем к мужскому. Непосредственная участница описывает это так: «С девушками меня несколько раз засекали. Тогда оказалось, что серьезно нас не воспринимают, с иронией нам говорили: «Привет подружкам-лесбиянкам!»».

Богемные нравы

Несмотря на строгость властей, гомосексуализм всё равно практиковался — например, в традиционно богатой на него творческой среде — и компетентные органы вполне могли закрыть на это глаза, предпочитая иметь на фигурантов компромат «на будущее». И всё же, чтобы избежать проблем, известные советские геи и лесбиянки старались заключать фиктивные браки, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Одной из самых известных таких пар был союз великого пианиста Святослава Рихтера и оперной певицы Нины Дорлиак . Оба предпочитали представителей своего пола и даже, по слухам, активно вовлекали в это своих юных подопечных из Московской консерватории. Однако в ответ на обращения обеспокоенной общественности органы якобы заявляли, что личная жизнь артистов их не касается.

Из России с любовью

Ситуация с положением секс-меньшинств начала меняться с наступлением «перестройки». Сообщества геев и лесбиянок стали активно бороться за свои права, добившись-таки отмены статьи о мужеложстве — правда, только в 1993 году. А своеобразным символом новой эпохи стала одна из последних советских королев красоты Юлия Лемигова.

При первой возможности эмигрировав на Запад, дочь советского полковника жила бурной, но вполне традиционной светской жизнью, пока не встретила в 2009 году свою любовь. Ей стала великая чешско-американская теннисистка Мартина Навратилова — одна из самых известных лесбиянок в спортивном мире.