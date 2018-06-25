Какие вопросы выводят из себя знаки зодиака

Кого-то крайне раздражают вопросы о величине зарплаты, кого-то — о личной жизни или здоровье, а кто-то терпеть не может говорить о своих планах. И сегодня мы расскажем, о чем не стоит спрашивать представителей зодиакального пантеона, если вы не хотите прослыть невоспитанной и бестактной особой ну или нарваться на длинное и нудное повествование о том, что вам совсем неинтересно.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнов не стоит спрашивать о планах на будущее. И не потому, что они не ответят — вы просто рискуете утонуть в ворохе восторженных прожектов и совершенно ненужной информации. А по-настоящему представителей этого знака раздражают вопросы о мотивах тех поступков, которыми они сами не гордятся. Если Овен крайне недоволен результатами каких-то своих действий, то, спрашивая его «Зачем это было нужно?», вы машете перед быком красной тряпкой и заведомо нарываешься на грубость.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы не любят тех вопросов, ответы на которые могут дать лишнюю информацию об их жизни. Они не только неохотно рассказывают о своем бизнесе, счете в банке, отношениях с родственниками и любимым человеком, но и считают, что никого из окружающих это совершенно не касается. Так что довольствуйтесь теми сведениями, которые представители этого знака сами сообщают, и не проявляйте праздного интереса ко всему тому, о чем они не говорят, иначе вообще ничего никогда о них не узнаете.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы охотно рассказывают о себе; пожалуй, это единственный знак Зодиака, которому можно задавать любые вопросы. Сами весьма любопытные, они никакие «сколько, зачем, почему, с кем» не считают бестактными. Однако, если вы не хотите попасть под град жалоб, не спрашивайте их о здоровье — вы услышите даже о прыщике на попе, что вряд ли будет интересно и приятно, а так как язык Близнецов крайне образный, то от подробного описания состояния их организма обычно еще долго подташнивает.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам вообще не стоит задавать вопросов, напрямую касающихся их персоны и семьи. На любое «кто, когда и почему» вы получите обтекаемый и совершенно непонятный ответ, из которого нельзя сделать никаких конкретных выводов. А еще они очень любят фразу «Без комментариев». Представители этого знака тщательно оберегают все, что касается их существования, личной жизни, планов, и терпеть не могут любопытных, сующих нос в те сферы, которыми Раки больше всего дорожат.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы с огромным удовольствием отвечают на вопросы, касающиеся сфер, в которых у них все просто замечательно, и рассказывают о людском поведении, которое затронуло их интересы и которым они возмущены до глубины души. А вот если вы начнете расспрашивать о делах, в которых они терпят поражение, спросите о личной жизни того представителя этого знака, который одинок, или в двадцатый раз поинтересуетесь, когда Лев выполнит данное вам или себе обещание, нарветесь на резкую отповедь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дев не стоит спрашивать о том, сколько они зарабатывают. Они терпеть не могут озвучивать величину своих доходов и периодически прибедняются, даже если имеют вполне достойную зарплату. Так что вы не только не услышите правды, но еще и спровоцируете длительный рассказ о том, что все плохо и что денег катастрофически не хватает. Ну и попутно прослывете человеком, который лезет не в свои дела. К тому же представители этого знака неохотно отвечают на любые вопросы личного характера.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы ответят на любые вопросы, вот только не факт, что это будет правдой. В основном они говорят то, что хотят услышать окружающие, и сильно приукрашивают действительность, чтобы не прослыть неудачником, не вызвать недовольство спрашивающего, не раскрыться больше необходимого. Представители этого знака очень пекутся о своем реноме, так что на полную откровенность можете не рассчитывать, а потому лучше дождаться, пока у них самих не возникнет потребность в душевном разговоре, вот тогда они ничего не утаивают.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов бесят любые частные вопросы. Они настолько не любят пускать окружающих на свою территорию, что порой огрызаются даже на вполне невинное «Как у тебя дела?». Так что обо всем том, что подразумевает раскрытие подробностей их жизни, у них лучше не спрашивать. К тому же их крайне раздражает, когда кто-то пытается выведать их профессиональные секреты или интересуется, откуда они добывают какую-либо конфиденциальную информацию. Вопросы о прошлом и будущем тоже под запретом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы — товарищи нескрытные, вот только очень любят пошутить над теми, кто задает бестактные вопросы, а потому, если им кажется, что вы лезете в то, что вас не касается, они либо несут полную чушь, либо ловко переводят стрелки, и уже вы оказываетесь в роли интервьюируемого и на своей шкуре ощущаете, что такое неловкость и крайняя степень душевного дискомфорта. А по-настоящему представителей этого знака бесят вопросы об их неудачах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги-мужчины о себе говорить вообще не любят, поэтому частные вопросы считают неприемлемыми, особенно если их задают совершенно посторонние для них люди. А вот дамы этого знака не столь категоричны, они охотно поведают тебе о личной жизни, о своем здоровье, о каких-то неурядицах, однако при этом их бесят вопросы типа «Когда ты уже, наконец, выйдешь замуж (родишь)?», «Сколько ты зарабатываешь?», «Почему ты столько времени на работе не получаешь повышения?».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи терпеть не могут, когда их расспрашивают о том, о чем они говорить не готовы. Так что, если на какой-то твой вопрос сразу не последовало прямого ответа, сворачивайте тему и переключайтесь на что-то другое: навязчивый интерес к неприятным для представителей этого знака делам чреват не только обидами, но и прекращением общения. К тому же Водолеев бесит, когда их спрашивают о том, помнят ли они, что что-то обещали сделать. Помнят, не сомневайтесь, и если еще не сделали, значит, не было возможности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб не стоит спрашивать о здоровье: либо будут полчаса ныть о том, что все отрицательно, либо безапелляционно заявят, что все в норме, даже если на самом деле им очень плохо. Раздражают Рыб и вопросы, которые заставляют их давать отчет за какие-то действия, особенно за обещанные, но еще не совершенные. Представители этого знака терпеть не могут оправдываться и извиняться, а потому постарайтесь не ставить их в неловкое положение — именно вы окажетесь крайней, так как делать из окружающих «стрелочников» Рыбы умеют мастерски.