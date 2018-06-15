Совет на выходные 16-17 июня 2018 года

В эти выходные необходимо внимательно отнестись к тому, как вы используете имеющиеся у вас ресурсы. Скажите решительное "нет" спонтанным и бездумным покупкам, сделанным от скуки. Не пополняйте коллекцию ненужных вещей, пылящихся в шкафу и захламляющим пространство. Вероятность, что в эти дни в порыве безудержного шоппинга вы купите что-то действительно стоящее, крайне мала.

Стоит быть внимательными к тратам любого рода, особенно если речь идет о семейном бюджете или о товарах для дома. Крайне придирчиво в эти выходные стоит относиться к любым решениям, связанным с недвижимостью, а лучше вообще не заниматься такими серьезными делами, рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева . — Если появится необходимость решить какой-то вопрос, и вам кажется, что без связей, без обращения за помощью к какому-то человеку ничего не получится, подумайте дважды. В эти дни не стоит дергать других людей, если вы можете справиться сами".

В эти дни весьма не лишне будет задуматься над вопросом, как вы тратите свое время, а по сути и свою жизнь! Наполняете ли свое свободное время тем, что приносит радость, удовольствие или пользу? Не делаете ли массу лишних телодвижений, решая какую-то проблему, тогда как сделать это можно было бы гораздо эффективнее? Помните всегда: "время очень не любит, когда его убивают".