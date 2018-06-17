«Мужчина — второй ребенок в семье»

Еще вчера муж купался в вашем внимании, а сегодня в семье появился ребенок и все силы мамы устремились на малыша. Логично? Логично! Способствует ли такая схема укреплению отношений с мужем? Вряд ли…

Как правильно поступать, чтобы муж не чувствовал себя обделенным? Как выстроить взаимоотношения в семье так, чтобы отношения изо дня в день становились крепче? Об этом в своей новой колонке на «Летидоре» рассуждает многодетная мама, телеведущая Первого канала Анастасия Трегубова

— В январе я стала мамой в третий раз. Сами понимаете, три ребенка — это три ребенка. Каждому нужно уделить время, каждому нужен свой подход, каждый требует по отношению к себе порцию любви и нежности. И муж в данном случае — не исключение. Он не меньше чем дети нуждается во мне. Думаю, во многих семьях ситуация похожая.

Я постаралась прописать несколько правил, которые помогают нам с мужем не только сохранять, но и укреплять отношения.

Сознательно выделяйте в своем графике время на то, чтобы побыть вдвоем

Это очень важно. Мы, например, иногда уезжаем на несколько дней отдохнуть, чтобы быть вместе 24 часа. Когда у Александра есть возможность, он даже ездит со мной на работу, как, например, это случилось 9 мая (в тот день вместе с «Добрым утром» у меня была командировка в Симферополь). Мужу так спокойнее и мне тоже.

Мы стараемся почти все время проводить вместе. И притом не только дома, но даже на работе или в гостях у друзей.

Поэтому рекомендую всем взять за правило — везде ходить вдвоем.

Старайтесь при любой возможности сменить обстановку

Если график вам не позволяет находиться рядом друг с другом в течение дня, старайтесь хотя бы выходные проводить вместе. Например, сходите в кино или в театр.

К сожалению, совместный отдых сейчас могут позволить себе далеко не все — из-за загруженности на работе мужья и жены часто вынуждены брать отпуск в разное время. Но если появляется возможность, я призываю выезжать отдыхать вдвоем — хотя бы на несколько дней, хотя бы в Подмосковье.

Смена обстановки очень важна для поддержания отношений.

Создавайте и соблюдайте собственные семейные правила

У нас существует строгое правило — с 20 часов мы не говорим о работе. Это относится и к беседам за столом, и к телефонным звонкам. Мы просто откладываем телефоны и садимся ужинать.

Да, кому-то это неудобно, да, многие обижаются, но это принцип нашей семьи. Такие вечера необходимы, чтобы проводить время вместе, отпустить все заботы дня и почувствовать себя одной семьей.

Выключение телефона на вечер — это возможность отстраниться от ежедневной суеты, чтобы услышать друг друга и поговорить на одном языке.

Создайте для мужчины комфортные условия

Чтобы мужчина не чувствовал себя обделенным, он должен чувствовать себя комфортно во всем остальном — как минимум, он должен быть сытым! Не зря говорят: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Мужчину ни в коем случае нельзя оставлять голодным — он начинает злиться и нервничать, становится несговорчивым и раздражительным. Если в этот момент вы обратитесь к мужу с просьбой, то, скорее всего, он ответит на нее отказом.

А вот сытый мужчина настроен гораздо более доброжелательно, особенно если чувствует, что обед или ужин приготовлен с любовью и желанием его порадовать.

После переезда за город мы стали значительно реже обедать в кафе. Вместо этого проводим время на террасе, где готовим барбекю: рыбу или мясо на гриле, шашлыки. Ужинаем всей семьей, делимся последними новостями.

Дайте человеку выспаться

Полноценный отдых очень важен и для хорошего самочувствия, и для настроения. Если мужчина не выспится, он будет не в лучшем расположении духа в течение всего дня. В нашей семье этот вопрос пока что остается открытым.

Муж всегда просыпается вместе со мной, а я работаю с раннего утра — уезжать из дома нужно в 4 утра. Потом ему уже сложно уснуть, он смотрит эфир и переживает. Из-за такого насыщенного графика в течение рабочей недели Саша, конечно, немного уставший. Пока мы не знаем, как решить эту проблему…

Подбадривайте своего мужчину

Каждый мужчина нуждается в том, чтобы в него верили. Чаще напоминайте любимому о том, что он самый лучший. Тогда он обязательно добьется всего, к чему стремится. Недаром же говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит великая женщина!

Проявите мудрость и терпение, не уставайте подчеркивать его достоинства — поверьте, это принесет очень хороший результат.

Чаще хвалите и акцентируйте внимание на его достижениях. Вы удивитесь, насколько хорошо у него все будет получаться и как быстро он достигнет лучших результатов.

А еще постарайтесь не спорить! Гораздо продуктивнее соглашаться и спокойно обсуждать проблему, вести конструктивный диалог и стараться найти общие знаменатели.

И не забывайте, что вы женщина! Оставайтесь женственной и привлекательной всегда — и в домашнем костюме, и в вечернем платье.