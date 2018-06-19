В чем женщины проявляют себя успешнее мужчин

В любого рода дискуссиях о равенстве полов основная ошибка, которую совершают женщины, — попытки убедить общество, что абсолютно в любой сфере они обладают не меньшим, а часто большим уровнем профессионализма и способностей, в сравнении с мужчинами.

Однако любому обывателю очевидно, что способности и характер принятия решений существенно отличаются у мужчин и женщин. Именно поэтому есть целый перечень направлений, в которых гораздо успешнее себя проявляют «представители сильного пола», и такой же перечень направлений, где лучший результат показывает женская половина.

Сила слабости

В последнее время все чаще женщин нанимают для ведения переговоров, для участия в продажах, в качестве медиаторов и так далее. В то же время стереотип того, что они более слабые и более уступчивые, в обществе преобладает. Ожидания от женщин в бизнесе, устанавливаемая для них планка, изначально занижена. Однако образ «пассивной домохозяйки» может быть использован в пользу женщин-переговорщиков.

Любые сложные сделки и переговоры предполагают серьезные разногласия, иногда даже противостояния. Мы видим, как в переговорах друг с другом мужчины практически сразу начинают воевать. Для них чувство эмоциональной победы на переговорах часто важнее реальных выгод для бизнеса. При этом, если они вдруг видят оппонентом женщину, накал снижается, а желание победы замещается уверенностью в собственном превосходстве.

Считая женщин слабее, мужчины расслабляются сами и, будучи заранее уверены, что победили, готовы в чем-то уступить. Появление женщины в большинстве случаев предотвращает попытки агрессивного ведения переговоров и помогает управлять ожиданиями противной стороны. Это очень помогает добиться главного: консенсуса, компромисса, в конечном счете — договоренности.

В консалтинге, юриспруденции, других сферах, где правильных решений может быть несколько, это работает в 100% случаев. Соперничество переходит в плоскость, где женщины, как правило, переигрывают мужчин. Хорошо, что они не всегда понимают, почему так происходит.

Женское лицо переговоров

Мета-анализ, проведенной Американской психологической ассоциацией, доказал, что в большинстве случаев женщины, обсуждающие финансовые вопросы, в переговорах оказываются успешнее мужчин. Но только при одном условии — если женщина ведет переговоры от имени третьего лица (например, корпорации), а не в личных интересах.

Интересно, что в исследовании участвовало более 10000 человек из 51 страны, то есть вне зависимости от региональных особенностей, в среднем, переговоры, проводимые женщинами, были на 20% результативнее.

Большинство женщин определяют основную цель переговоров как возможность выстроить взаимовыгодное сотрудничество, долговременные бизнес-отношения и поддержать репутацию. Тогда как для мужчин, гораздо более амбициозных по своей природе, характерно сильное желание сиюминутной победы и немедленного результата.

Феминизация менеджмента

На примере ряда корпораций отчетливо видно, что количество женщин в отделах продаж, в юридических и финансовых департаментах существенно выросло и продолжает расти. Вовлеченность женщин в проблемы корпорации и умение налаживать сотрудничество однозначно стали цениться в компаниях и все чаще становятся их весомыми преимуществами по сравнению с коллегами мужчинами не только за столом переговоров. Большинство моих знакомых бизнесменов уверяют, что не редки случаи, когда именно женщины, участвующие в переговорах, выводили компании на новый этап развития, улаживали сложные ситуации и привлекали инвестиции.

Не просто так во многих западных странах введены квоты на обязательное присутствие женщин в руководстве компаний, в Германии например, говорят, что присутствие женщины на переговорах практически обязательно в современном мире. И в большинстве случаев данные квоты — результат не навязанных феминистками требований равенства, а правила, выработанные рынком и бизнесом.

Статистические данные показывают, что компании, в которых женщины играют ключевые роли при ведении переговоров, демонстрируют более высокие результаты в части финансовых показателей, особенно в долгосрочной перспективе. При этом стоит признать, что в деловой среде женщины могут и умеют манипулировать, в том числе с использованием своего женского начала и женской привлекательности, и это умение часто используется на пользу бизнеса, ведь любое коммерческое предложение, представленное привлекательной женщиной, выглядит более привлекательно.

Главное — команда

Но есть вещи, в которых женщины уступают мужчинам. Порой им не хватает глубины проработки и напористости. Именно поэтому мужчины в бизнесе абсолютно незаменимы, особенно там, где нужно проявить настоящую твердость и силу, жестко сфокусироваться, и особенно — когда надо предложить нестандартное и креативное решение ситуации.

По этой причине, самым ценным активом любого бизнеса является сплоченная команда, в которой собраны мужчины и женщин, многогранные личности и яркие профессионалы. Только так команда может показать высокий результат.