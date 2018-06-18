Ещё
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть 

Рамблер 1 час назад
Помимо обычного языка, на котором мы общаемся, существует ещё и язык тела. Как правило, мы не контролируем свои движения, жесты и мимику, но именно благодаря им окружающие часто могут прочесть то, что мы хотели бы скрыть. Возможно, вам тоже стоит освоить язык тела, тогда вы будете знать о других намного больше.
1. Прямой контакт глазами с собеседником означает открытость и заинтересованность. Если же собеседник изучает глазами стены или потолок, то тема его явно не заинтересовала.
2. Расширенные зрачки глаз говорят о влюблённости или, как минимум, симпатии. Суженные зрачки демонстрируют, что человек раздражён, злится или даже в ярости.
3. Мужчина или женщина, проводящие рукой по волосам в направлении от лица, настроены на флирт. Если же человек запустил пальцы в волосы и застыл в этой позе, то ему некомфортно и, скорее всего, он ощущает неуверенность в себе.
4. Постукивание пальцами по столу чаще всего означает недовольство ситуацией. Нервозные люди стучат по столу в момент принятия решения. А иногда люди делают это просто от скуки.
5. Скрещивание рук на груди намекает, что перед вами замкнутый человек, который не хочет делиться эмоциями. Подобную позу занимают и в случае отстранённости. А вот дети видят в таком положении некоторую угрозу: чаще всего так стоят родители, которые намерены серьёзно поговорить о поведении или успеваемости.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон12
Горе сплотило семью Павла Прилучного15
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников35
Звезды, которые почему-то знамениты2
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды Красота
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение