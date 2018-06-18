Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть

Помимо обычного языка, на котором мы общаемся, существует ещё и язык тела. Как правило, мы не контролируем свои движения, жесты и мимику, но именно благодаря им окружающие часто могут прочесть то, что мы хотели бы скрыть. Возможно, вам тоже стоит освоить язык тела, тогда вы будете знать о других намного больше.

1. Прямой контакт глазами с собеседником означает открытость и заинтересованность. Если же собеседник изучает глазами стены или потолок, то тема его явно не заинтересовала.

2. Расширенные зрачки глаз говорят о влюблённости или, как минимум, симпатии. Суженные зрачки демонстрируют, что человек раздражён, злится или даже в ярости.

3. Мужчина или женщина, проводящие рукой по волосам в направлении от лица, настроены на флирт. Если же человек запустил пальцы в волосы и застыл в этой позе, то ему некомфортно и, скорее всего, он ощущает неуверенность в себе.

4. Постукивание пальцами по столу чаще всего означает недовольство ситуацией. Нервозные люди стучат по столу в момент принятия решения. А иногда люди делают это просто от скуки.

5. Скрещивание рук на груди намекает, что перед вами замкнутый человек, который не хочет делиться эмоциями. Подобную позу занимают и в случае отстранённости. А вот дети видят в таком положении некоторую угрозу: чаще всего так стоят родители, которые намерены серьёзно поговорить о поведении или успеваемости.