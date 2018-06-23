Мужской взгляд: «Я работаю, ты — домохозяйка»

Женился, жена хотела еще погулять, готовить не любит. С дочерью восемь месяцев переехали из провинции на окраину областного города. Пока ходил на работу и бухал каждый день, готовила мне термосок с подливой из картошки, делала закрутки на сезон, потом два года прошло, поменял работу, вопрос денег стал неактуален — заходи в магазин, ешь, что хочешь.

Жена перестала готовить вообще. Пельмени и лапша, купишь кусок мяса — когда начнет попахивать, может пожарить, а так колбаса и бутерброды каждый день. Потом квартиру продали и переехали в частный дом, я работу потерял доходную. Детей пополнилось — плюс два. Но на иную не устроился, потому что беспокоюсь о детях, их мать никогда не накормит вовремя, не сделает завтрак в школу, не погладит рубашку.

Зато ее главная забота — чтобы в коридоре обувь ровными рядами была к приезду ее матери и буряны на огороде прополоты. А мне еда очень важна, у меня диабет, и домашний уют, его главная составляющая — это вкусный стол, накрытый матерью, совместный обед, ужин.

А супруга заигрывает — мол, я работаю, значит — ты домохозяйка, если бы я работал на такой работе, что смог бы уделять время быту в семье и денег хватило, то уж такую хозяйку давно бы послал на три буквы. Хотя она себе и так ни в чем не отказывала, ездила по культурным мероприятиям, бар, кино, ресторан, мне же в упрек всегда ставила, что я много денег со своей пенсии трачу. Так что, девушки и женщины, прошу вас, будьте сначала хозяйками в своем доме, а потом уже тратьте свое время на личные радости.