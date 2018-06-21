Мужской взгляд: «Я ей нужен был только ради денег»

Перед свадьбой она вроде понравилась, но только потом понял, что она была неискренняя и крайне скрытная — все узналось позже, а в начале свадьба, как обычно, кольца и т. д. И все ничего, но стала требовать, чтобы я ее прописал у себя в квартире, но жить там не собиралась. И дня там не жили мы, мол, от мамы не уйду, я привыкла и т. д. И одновременно: пропишешь, мол, буду с тобою жить!

Когда родилась доченька, тут все и открылось: она призналась, что хотела только ребенка, так как до этого у нее умер ребенок и ей было плохо, а мужа ей не нужно. На мой вопрос, зачем тогда прописку хотела, честно призналась: чтобы оставить себе и ребенку квартиру.

Призналась также, что ей нужен был ребенок от непьющего здорового мужчины, чтобы ребенок был с умом и т. д. Вроде как нехорошо и некрасиво с ее стороны — даже подло, на что она ответила цинично: «Да, я такая — и что?».

18 лет платил алименты. Постоянно пытался встретиться с дочкой — у нее было много пап после меня, но, к сожалению, в 16 лет она взяла фамилию своей матери — на письма не отвечала, на звонки тоже, и я понял — меня использовали и выжали как лимон! Доченьку жалко, понятия матери у нее! Я ей нужен был только ради денег и только.