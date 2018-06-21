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«Вечно: папа помоги»
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Мужской взгляд: «Вечно: папа помоги» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Depositphotos.com
Я опишу про свою семью. Я бывший шахтер. Пошел в шахту, чтобы семья была в достатке. Супруга до 35 лет сидела с детьми. Чтобы детей по морозу не таскать в детский садик. Со всеми недостатками с детсада. В общем, я всю нагрузку взял на себя. Ремонт по дому — пожалуйста. Живем в хрущевке. Руки растут с нормального места. Помочь детям по учебе — ради бога. Выехать на природу — с удовольствием. В общем, у домашних никаких забот.
Дети выросли. Жена довольна. Но я заметил: мои домочадцы выросли безынициативные. Папа все может. Даже дачу 12 соток поднял с нуля. Я почти один. Мои приезжали на дачу на моем «москвиченке», и я их отвозил домой.
Но неожиданно пришла старость. 70 ЛЕТ — и смотрю: мои без меня ничего не могут. Даже простые вопросы решить. Вечно: папа помоги. Меня болячки одолели. Шахта сказывается все-таки.
Теперь ругаю себя. Не надо было их жалеть. Как меня приучали к труду мои предки? Я с молотком познакомился с семи лет. Лепил самокаты. Мы — послевоенные дети. Дом был свой: воды натаскать, за скотиной убрать, дров наколоть. Где надо что-то приколотить — все было на мне. Отец работал. Почти сутками. Я один мужик был в доме.
Вот такая моя история. Приучайте детей к труду с малолетства. После 12 лет уже потерянные дети.
Женский форум14
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