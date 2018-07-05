Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»

Моему сыну скоро 36 лет. Спиртное попробовал лет в 12. Но тогда плакал, так ему было плохо. Говорил, что больше никогда не будет этого делать. Я его пожалела, не наказывала, а зря. Это было начало. В 10 классе он заболел почками. Я оставила работу и была с ним в больнице, а потом и дома. Надо было готовить диетическое питание.

Закончил школу, стал подворовывать деньги и выпивать. А мы все считали, что виноваты плохие дети, и всячески старались оградить его от «друзей». Сейчас все друзья определились и не стали алкоголиками. Он все винит меня, говорит, что много контролировала.

После окончания школы поступил в ДГУ. Закончил. Устроили на работу. Он стал пить ежедневно. Причем уходил на работу к 8, а в 10 его привозили пьяного в стельку. Много раз лечился на Игрени и в реабилитационном центре.

В настоящее время не работает, и это уже третий год. Как только появляются деньги, пьет, причем берет в аптеке настойку боярышника.

Что делать? Пенсия маленькая, платить за квартиру нечем. Еще хотелось сказать, что деньги, которые берут врачи в лечебных центрах, заоблачные. В общем, наживаются на горе. Некому помочь.