Какие комплименты раздражают женщин

Комплименты своей внешности я получаю довольно часто. И не буду лукавить: вообще-то мне приятно. Обычно. Но бывают ситуации (и таких, увы, в сумме довольно много), когда эти самые комплименты начинают чудовищно раздражать или даже несколько пугать. Почему? Как так? В чем разница между «хорошими» и «плохими» комплиментами? О, я попробую объяснить.

Мой топ самых ужасных комплиментов:

1. Комплименты как аргументы

Прежде всего надо сказать, что среди незнакомых или плохо знакомых людей комплименты зачастую делают очень наглые и чудовищно самоуверенные парни. Для них комплимент — не искреннее восхищение, а просто способ подкатить. Я, мол, снизошел до тебя, и теперь ты просто обязана броситься ко мне в объятия. Причем зачастую разговор с ними проходит примерно по одному шаблону — они подкатывают, ты отказываешь, на что получаешь недоуменное «Ну ты же красивая, ты что, давай встретимся/переспим/какие там еще варианты!». Честно говоря, меня это каждый раз ставит в ступор — я не понимаю, с какой стати моя внешность является аргументом, почему я должна связываться с неприятным мне человеком.

2. Комплименты с «но»

У меня есть одна знакомая. Очень красивая девушка, но… Примерно с таким посылом ей постоянно пишут незнакомцы, намекая на то, что их, этих незнакомцев, от того, чтобы «осчастливить» ее своим мужским вниманием, останавливает только ее бритая голова. А потому они регулярно предлагают ей «исправить это недоразумение» — и никак искренне не могут понять, что ей нравится ее стрижка и что ей прекрасно живется и без их «бесценного» внимания.

3. Навязчивые комплименты

Эта категория комплиментов в чем-то близка к первой, но не могу о ней не сказать отдельно. Когда человек буквально заваливает тебя комплиментами, это может начать нервировать — и я сейчас говорю не о милом и искреннем потоке приятных слов, но о ситуациях, когда ты либо не понимаешь, что именно человек от тебя хочет, или понимаешь, но старательно пытаешься это игнорировать. А вот человек так же старательно не замечает, что тебе дискомфортно, что ты пытаешься отшучиваться или переводишь тему.

И это самое грустное: негласное правило предписывает мужчинам и женщинам играть в игру, в ходе которой мужчина все больше наседает на женщину, все активнее пытается ее «завоевать», а женщина тем временем изо всех сил пытается показать, что она «не такая» и кокетливо ему отказывает. Эта игра — порождение старых порядков, но она слишком закрепилась в головах многих. И мужчины зачастую искренне не воспринимают женский отказ, думая, что он является частью этой игры. Так что от своего лица и от лица многих других девушек настоятельно прошу обе стороны перестать так делать! Чесслово, мне чудовищно надоело по десять раз объяснять всем непонятливым, что «нет» означает «нет», а не «да, но я должна сперва набить себе цену». Да и потом, хватит бояться показаться «легкой добычей» — в конце концов, это нормально, если парень вам нравится и вам хочется хорошо провести с ним время.

Так а какие комплименты радуют (по крайней мере меня)?

1. Искренние

Это, пожалуй, главное. Когда человек не вымучивает из себя «приятные» фразы, преследуя какую-то цель, а произносит их, потому что действительно хочет порадовать, да или и вовсе просто так, это по-настоящему радует.

2. Не нарушающие мое личное пространство

И я говорю не только о его физическом нарушении (это я про то, что не стоит хватать девушку за волосы чтобы сказать, что они красивые — и если сейчас вы недоуменно хотите возразить мне, что так никто не делает — просто поверьте: моя близкая подруга сталкивается с этим почти каждый день). Я говорю еще и о тех комплиментах, которые совершенно непонятно как расценивать. Для примера: когда я хожу в обтягивающих джинсах, я вовсе не жду, что мне будут прямо и в лоб сообщать о том, что у меня клевая задница (не, она и впрямь ничего так, а потому когда подобные фразы исходят от близких друзей, я в общем-то совсем не против). Вместо этого можно и даже стоит обратить внимание на многие другие вещи — я, например, в абсолютном восторге от рисунков одной своей подруги, от смеха и легкости в общении другой, от рубашки в горошек того парня в баре…

3. Внезапные

Моя любимая категория комплиментов! Например, одна девочка в художке как-то сообщила мне, что у меня красивые ноздри. Это было лет 7 назад, но помню до сих пор — хотя мы с ней и не общаемся. Поверьте: про волосы (больше) и глаза (меньше) я уже слышала десятки раз — и хотя каждый раз все равно приятно, такие комплименты производят далеко не такой сильный эффект, как что-то в хорошем смысле дурацкое и неожиданное