Наболело: «После его измены хочу лечь и умереть»

Мне изменил муж, и я об этом случайно узнала. Не знаю, что делать и что думать. И хуже того — не могу и не хочу. Нет сил. Хочу только лежать и смотреть в одну точку. Но приходится насильно отдирать себя от постели и тащиться на работу.

Начиналось все безоблачно. Я влюбилась буквально с первого взгляда. Мы познакомились в компании друзей и примерно год друг к другу приглядывались. А потом он позвал гулять. Я и пошла, все было мило. Гуляли часто, а потом он вдруг предложил расстаться, сказал, что больше не может. Я не спорила, расстаться так расстаться. Я не знала, был у него кто-то или нет, но в общей компании мы изредка виделись, он приходил один, со мной общался нормально. Не игнорил, но и не подкатывал. Дружили, короче.

Через несколько месяцев после первого разрыва, он позвонил, просил увидеться. Тем же вечером встретились и сразу начали целоваться. Он сказал, что был дурак, я согласилась начать все сначала. Но через какое-то время он опять предложил расстаться, потому что опять не может продолжать. Я опять не стала спорить, потому что насильно мил не будешь и навязываться не хотелось.

Но он опять вернулся, правда на этот раз не позвонил, а написал "приветкакдела", я ответила, опять договорились встретиться и поговорить. Опять он сказал, что был дурак и давай сначала. А я опять согласилась. Мы даже начали вместе жить, снимаем квартиру.

В общем я сразу обратила внимание, что он ко мне стал проще как-то относиться, было меньше нежностей и романтики. Но я думала, что это нормально, мы же живем теперь вместе, быт занимает все время и на сюси-муси не остается уже желания. Он как-то даже предложил жениться, я согласилась, но дальше разговоров дело не пошло. А потом я забеременела, и мы по-быстрому расписались, без свадьбы. Мне хотелось, конечно, праздника, но чувствовала себя не очень, сначала был сильный токсикоз, а потом угроза выкидыша, постоянно лежала на сохранении.

Родился красивый мальчик, но муж отдалился еще сильнее. Я старалась уделять время мужу, но ребенок требовал слишком много внимания, а мне не разорваться. Муж им заниматься особо не хотел, говорил, что боится поломать. Так и жили, с сексом приставал, я не отказывала никогда, хотя после родов было болезненно. Терпела.

Сидеть в декрете было морально тяжело, хотелось зарабатывать денег, а не просить у мужа. Откормила до года и вышла на работу. Благо бабушек полный комплект, помогают хорошо. Отношения с мужем стали потеплее, но не так, как в самом начале.

Я работаю менеджером по продажам инженерного оборудования, работа связана с командировками, езжу часто по регионам, сопровождаю сделку от и до.

И вот как-то возвращаюсь из командировки, сын у мамы моей был, и замечаю, что на нашей кровати перестелена постель. Это при том, что мужу все равно, на чем и в чем спать, он может и на диване перед телевизором вырубиться. А тут свежий комплект, да еще не обычный, а привезенный кем-то из друзей в подарок, на котором мы вообще никогда не спали, потому что он шелковый и я соскальзываю. Я удивилась, но виду не подала. Правда, лечь на эту постель не смогла, перестелила стиранное. А за мужем стала наблюдать. И вот все больше мелочей стало подозрительных появляться, а потом я случайно увидела сообщение. Вернее не сообщение, а уведомление на заблокированном телефоне, но прочитать я смогла — "как насчет устроить ночь любви…"

Меня как будто окатило холодной водой, я залезла в телефон, прочитала переписку, и стало понятно, что у них давно уже отношения, они встречаются, когда меня нет, обычно у нее, и только в эту мою командировку она приезжала к нему.

Я сразу вспомнила, что это белье подарила нам она, муж нас с ней познакомил давно, но я с ней особо не общалась, она младше на пять лет и в нашей компании появилась позже. А муж с ней частенько созванивался, причем при мне и мы друг другу даже приветы передавали.

Для меня это предательство. Но я не знаю, что делать, у нас общий ребенок, налаженный быт. Я предъявила мужу сразу, наверно, зря. Он начал упираться, говорил, что выдумываю. Потом признался, сказал, что он дурак и ради меня и ребенка бросит ее. Я поверила как обычно.

Но на его телефоне появилась блокировка, а из всех соцсетей он стал выходить. Забывает, только когда пьяный. И вот один раз я улучила момент, мы встречались с друзьями, выпивали, он сразу заснул, когда мы вернулись домой, а я к компу, и опять там переписки, и у них все продолжается.

С виду я выгляжу прилично, хожу на работу, общаюсь с семьей, с друзьями иногда, занимаюсь сыном, ему уже пять лет. Пытаюсь скрывать свое состояние, но не всегда получается. И чем дальше, тем чаще слышу: "У тебя все хорошо? Какая-то ты не такая!" А на душе — кошки.

Дома обстановочка та еще. Мне все лень: уборка, стирка — ничего не делаю, пока не накопятся горы. Приходится себя заставлять. Ни сил, ни желания. Муж уже понял, что я все знаю, но разговор на тему развода не заводит. И я молчу.

Я не хочу ломать семью, у нас сын, его жалко. Но это предательство меня убивает, мне хочется просто лечь и умереть.