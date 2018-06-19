Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж

«Я молодая, красивая, успешная, сама себя обеспечиваю, причем хорошо. У меня куча увлечений, хорошая квартира и дорогая машина. Я также прекрасна в постели. А мужчину найти не могу. Повывелись нормальные мужчины…»

Тексты подобного содержания с завидной регулярностью появляются в соцсетях. Они действительно правдивы: великое множество красивых и успешных девушек не могут выйти замуж. Почему так получается, и можно ли что-то изменить в этой печальной ситуации, нам рассказал психолог и сексолог Олег Шевченко

— Это только на первый взгляд кажется парадоксальным — то, что женщина, сотканная казалось бы из одних достоинств, остается одинокой. На самом деле этому есть объяснения, — говорит Шевченко. — То, что девушки считают своими достоинствами, на самом деле является их недостатками. Я перечислю пять основных — уверен, что «успешные неудачницы» увидят, что все эти пункты относятся практически к каждой из них.

1. Хорошая работа, высокая должность, большой заработок — все эти признаки успешной женщины в глазах мужчин вовсе не являются привлекательными в отношении той, кого хотят видеть своей будущей женой. Разумеется, альфонсы не в счет — но ведь никто из девушек их и не ищет. Успешная карьера говорит о таких чертах характера, как жесткость, самоуверенность, высокая активность. Поверьте — излишне активные женщины отпугивают мужчин.

2. Те же успешные девушки любят говорить о том, что являются богинями секса. Вряд ли такое заявление привлечет представителя противоположного пола. Во-первых, потому что знание о большом постельном опыте избранницы действует как холодный душ. Во-вторых, есть страх самому не оказаться «богом» — рядом с богиней-то!

3. Женщина уделяет много внимания своей внешности, часто посещает косметологов, парикмахеров, использует силикон в разных частях тела, и т. д. и т. п. Для большинства мужчин прикоснуться к такой женщине — страшно. Они подсознательно бояться повредить такую искусственно созданную красоту, они не могут расслабиться и чувствовать себя естественно.

4. Большинство из девушек типа, который мы рассматриваем, очень требовательно относятся к своим партнерам. Еще бы — если женщина считает себя совершенством, то и мужчина рядом должен быть соответствующим. Но критика всегда плохо сказывается на отношениях. Даже если мужчина и способен соответствовать всем требованиям дамы, сам факт наличия этих требований убивает любовь.

5. Девушка ходит на курсы трех иностранных языков, увлекается скалолазанием, танцует сальсу и румбу? Да кто вам сказал, что все это — ее достоинства? Мужчине нужна любимая женщина, которая будет находиться рядом с ним, а не носиться по курсам и тренингам. Семейная жизнь — это не квест!