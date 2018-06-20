Как вами манипулируют окружающие

Вы серьёзно уверены, что всегда действуете по собственной воле и следуете лишь собственным желаниям? Тогда познакомьтесь с уловками, посредством которых вами, возможно, манипулируют другие люди.

1. Принцип социального доказательства. Этот принцип основан на стадном инстинкте и состоит в том, что человек чаще склонен следовать за большинством. То, что одобряется значительной частью общества, скорее всего, будет одобрено и вами. Особенно эффективно принцип социального доказательства действует в сложных ситуациях, когда нет времени разбираться. Маркетологи давно взяли этот принцип на вооружение, им больше нет нужды рассказывать вам о преимуществах товара, за них это сделают другие люди, которые напишут отзывы. Согласитесь, ведь вы наверняка купите тот товар, который похвалили другие.

2. Правило взаимного обмена. Этот принцип предполагает, что вы должны заплатить за услугу, которую вам оказали. Далеко не всегда речь идёт о денежном эквиваленте, чаще мы говорим просто об услуге в ответ на услугу. Так, манипулятор может намеренно сделать вам какое-то небольшое одолжение, а в последствии обратиться за серьёзной помощью Легко ли вам будет отказать, когда вы знаете, что должны этому человеку?

3. Мотивация страхом. Все знают, что простейший способ заставить человека сделать что-либо, надо его напугать. Вспомните рекламные ролики, где нас запугивают инфекциями, болезнями и бытовыми неурядицами, а потом показывают средство для избавления от всего этого.