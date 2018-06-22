Наболело: «Кому нужно такое тело?»

Опасности самоанализа: женщина без судьбы.

Пришла к своему мастеру, Настеньке, сделать шеллак. Берет она так нежно мои ручки, обрабатывает их антисептиком и начинает пилить ноготки. Пилит-пилит, ну и, собственно, разговоры «за жизнь», «за женскую долю». Что женщине еще для счастья надо?

Когда-то, лет 15 назад, я и подумать не могла, что такая возможность у меня во взрослой жизни появится: маникюр делать в салоне. Мечты идиотки? Да, наверное! Однако же в начале века, когда все тотально были увлечены «успешностью», «уверенностью в себе» и «личной эффективностью», красивый маникюр воспринимался как часть образа успешной женщины (ловушка № 1). Помните, тогда еще книги выходили «про стерву», в которых одна милая дама описывала, что делать, чтобы успешной женщиной стать?! Главное, нужно понять, что все проблемы в голове (ловушка № 2).

Тогда я еще не понимала, какой опасной является эта «избитая» фраза, которая вроде бы благие намерения преследует: хочешь изменить жизнь — измени мысль (ловушка № 3).

Хочу поделиться с вами тем, как может сложиться жизнь женщины, которая игнорирует свои желания (внутренний голос, личностный смысл), а следует за псевдонормой, которая декларируется традициями, модой, тенденциями и прочими модными и глубоко нравственными словами. Зачем? Чтобы полюбили!

Итак, мне 20 лет, первые серьезные отношения (с совместным проживанием, планами, взаимной ответственностью и что там еще?), лозунг которых гласил так: «Главное хорошо выглядеть, остальное приложится!» (ловушка №1). Прическа, маникюр, туфли на каблуках, юбки, платья (собственно, с тех пор они и висят «мертвым грузом» в моем шкафу). Живем три года. И все это время сомнения: а тот ли это человек? Скучно с ним, но спокойно, а значит — надежно!

Продолжаю делать все правильно: секс, быт, общение с его мамой. Делает предложение, а я сомневаюсь, бездушно всё как-то, но спокойно, традиционно, соглашаюсь (а сама в подушку плачу две ночи — дура). Беременность — вот оно, решающее событие! Он оказывается тоже не готов, дал денег на аборт и больше никаких отношений: «Хочу детей, но не от тебя!» А зачем же предложение делал? Наверное, тоже псевдонорме следовал, чтоб мама его продолжала любить, ведь так положено: повстречались, пора и честь знать.

Мне 24 года. Второй серьезный роман! (Разве романы бывают серьезными?). Он взрослый (разница шесть лет), бородатый, богатый, любящий, но я его не ценю: «Я после работы сразу к тебе, а ты даже не поцелуешь!», «Посмотри, какой я красивый, а ты даже не скажешь мне об этом!», «Я к своей бывшей езжу, потому, что я добрый, а у нее проблемы. А ты злая, не понимаешь, не ценишь, своего мужчину за его доброту!»

За «доброту» к бывшей девушке? А точно, чего это я? Проблема как выяснилось, в моей голове (ловушка № 2), в моем неправильном восприятии жизни и мужчин. Оказывается, жить по-семейному нужно тогда, когда все уже есть: квартира, работа, а не тогда, когда тебе «приспичило». А приспичило мне после двух лет совместных прогулок. Так и «жили»: он приходил сразу после работы, я его хвалила, мы гуляли, но никуда не ходили, т. к. копили деньги на совместность.

Я по ходу дела «лечила» свою голову (ходила к психологу), разбиралась в родовых сценариях, своей низкой самооценке, в неадекватном восприятии своего мужчины и отношений с ним. Лозунг отношений: «Сделай себя лучше! Ведь проблема в твоей голове!». Пришла беда, откуда не ждали: я потолстела. Моя проблема из головы перекочевала в тело, а кому нужно такое тело?

Мне 27 лет. Ушла в себя, в интернет, туда, где никто не знает, крашу ли я ногти и какой у меня вес. Началась переписка с мужчиной (старше на восемь лет), он принимает меня такой, какая я есть. Переписываемся обо всем — от личных проблем до геополитики. Переписке год, два, три, шесть и 6 000 км между нами. Чувства, привязанность, желание быть вместе, быть рядом. Но «все надуманно тобой, моя принцесса!», «Ты чего это?» (ловушка № 3).

И действительно, чего это я? Купила билет до Ростова, приехала. Любовь! Настоящая любовь! Наблюдала, как он ест, уха получилась как никогда вкусной, наверное, потому, что с любовью готовила. Радовалась. Счастлива была, что он просто есть, в этой самой жизни, пусть и за 6 000 км. Даже думалось о том, что если не сложится, то можно дружить семьями. Дура, какие мысли у тебя в голове?! Мысли какие-то неправильные: нельзя к мужчинам ездить, инициативу проявлять, стыдно! Он сам должен звонить, нужно думать, что говорить. А лучше вообще трубку не брать! Любит — приедет, найдет! А он написал потом: «Эх, ты…, эх, я».

Вот так и живу, женщина без судьбы, зато все по правилам, все, как положено: маникюр делаю, к психологу хожу, инициативу не проявляю. Но и платья больше не ношу, детей больше не хочу, худею!

Мне 34 года, ему тоже. Он говорит: ты красивая, тебе нужно платья носить и туфли на каблуках, волосы распускать. Он говорит, что я воспринимаю все в «черном цвете». Он просит, чтобы я говорила то, что думаю, потому что не бывает не правильных мыслей, и он не любит, когда обманывают. Он знает, что я не изменюсь.