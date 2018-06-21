Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать

Веб-редактор Надя Бокоди родом из Австралии, и она утверждает, что стала работать более эффективно после того, как перестала носить бюстгальтер. Такое открытие Надя сделала случайно — в одно прекрасное утро с ней случился инцидент, который открыл ей глаза.

Ранее Надя открыто признавалась, что она — секс-наркоманка. И вот как-то раз она уехала отдыхать с друзьями на природу, а оттуда с утра собиралась в офис. Проснувшись, девушка поняла, что лифчик пропал — а потому на работу ей пришлось ехать без него.

Большую часть жизни Бокоди провела, стесняясь своей маленькой груди. Но все изменилось в тот день, когда она просто сняла бра. В то самое утро она вдруг осознала, что чувствует себя более сильной и уверенной в себе, а кроме того, ей гораздо комфортнее. Это, по мнению Нади, сказалось на продуктивности ее работы, и поэтому на следующий день она для себя четко решила, что больше никаких бюстгальтеров в офисе.

Примечательно, что вне офиса девушка иногда носит бра — под настроение.

Решение Бокоди в том числе опирается на исследование Университета Франш-Конте, которое заявляет, что «с точки зрения медицины, физиологически и анатомически, грудь не получает пользы от лишней тяжести на ней».

Надя говорит, что бюстгальтеры действительно не служат никакой иной цели, кроме как укрепления в чужих умах мысли о том, что женское тело должно быть постоянно искажено, дабы соответствовать недостижимому стандарту красоты Барби.

Ну а на доводы, что многие считают отсутствие лифчика неуместным и нарушающим корпоративный дресс-код, Бокоди реагирует спокойно. Она считает, что люди, которые осуждают ее, должны подвергнуть сомнению свою собственную зрелость: