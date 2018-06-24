Наболело: «Очень жалею, что вышла замуж»

В 2012 году познакомилась с парнем по переписке, всё было хорошо, в 2014 году он меня уговорил приехать к нему, я решилась поехать, так как тоже хотела счастья и личной жизни. Мы встретились, понравились друг другу, даже замуж звал… Но дело до загса не дошло, за пять дней до регистрации брака он выгнал меня из своего дома. Я уехала обратно к себе… Он писал, просил прощения, умолял вернуться… Ну, я, дура дурой, простила и приехала обратно к нему…

Все забылась на какое-то время, жили душа в душу, я всё делала для него, кормила его (он не работает), обеспечивала, поддерживала, помогала во всём, помогала его сыну-инвалиду от первого брака… Решили расписаться, очень жалею, что вышла замуж… После брака моя жизнь превратилась в ад в полном смысле этого слова, он жил на две семьи — то с ней, то со мной…