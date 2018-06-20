Как понравиться всем и каждому: уловки агентов ФБР

Встреча с новыми людьми может стать настоящим стрессом. Что сказать? Как понравиться окружающим, как продолжить разговор, если уж его удалось начать? Робин Паттерсон, следователь и руководитель программы анализа поведенческого анализа ФБР утверждает, что выполнение вот этих правил позволит расположить к себе абсолютно любого человека.

Слушайте, но не судите

Задавайте вопросы. Слушайте, что вам скажут. Но ни в коем случае не судите поступки и действия других людей: это распространенный паттерн поведения, который подсознательно отталкивает собеседника. Постарайтесь почувствовать разницу между заинтересованностью и оценочным суждением того, что вам рассказывают. Это потребует некоторой практики.

Игнорируйте свое эго

Эго требует от вас встать во главе любой беседы — да вы можете даже не замечать этого. Не вступайте в спор без крайней необходимости, если, конечно, вы всерьез решили понравиться собеседнику. Когда люди слышат вещи, противоречащие их убеждениям, логика уходит на второй план: их разум готовится отстаивать свою, «правильную» точку зрения. Перестаньте стараться быть умнее собеседника. Еще Дейл Карнеги верно замечал, что такое поведение отталкивает.

Научитесь слушать

Да, звучит банально. Тем не менее, подавляющее большинство людей действительно не понимает — как это, быть хорошим слушателем. Секрет Робина Паттерса, следователя ФБР, довольно прост. Он советует перестать думать о том, что вы собираетесь сказать дальше. Вместо этого научитесь сосредотачиваться на том, что происходит прямо сейчас. На том, что говорит вам собеседник прямо в этот момент.

Комментарии в разговоре

Обычно специалисты ФБР придерживаются одного и того же поведенческого паттерна при разговоре. Он пригодится и тому, кто решил понравиться собеседнику. Для начала, выслушайте человека полностью. Не прерывайте, не соглашайтесь, не оценивайте — просто выслушайте. Кивайте головой в ключевых местах, делайте краткие комментарии («да», «ага», «хм») — они нужны только для того, чтобы показать вашу заинтересованность в беседе.

Повторение и вопрос

Выслушав собеседника, не торопитесь высказать свою точку зрения. Ваша цель — завоевать доверие. Вкратце, концептуально, повторите сказанное человеком и задайте несколько вопросов по теме. Чем лучше вы слушали, тем интереснее покажутся собеседнику ваши вопросы — на этом этапе вы уже входите в зону интересов человека.

Как расположить к себе незнакомца

Проще всего сразу ограничить время общения. Скажите, что у вас есть всего минута-другая и человек сразу расслабится, понимая: если общение не заладится, это не продлиться долго. Если вы сядете рядом с кем-то в баре и скажете: «Эй, я могу купить вам выпить?» ментальный щит собеседника тут же поднимется. Подсознательно он будет задаваться тремя вопросами: «Кто ты, что ты хочешь, и когда ты уходишь?» — дав четкий ответ на последний вопрос, вы позволите собеседнику почувствовать себя в большей безопасности.