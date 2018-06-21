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Признаки того, что вы гениальны
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Признаки того, что вы гениальны 

Рамблер 1 час назад
Хотите узнать, можно ли считать вас гением? Тогда решите эти загадки, чтобы проверить свой мозг.
1. Посмотрите на картинку и найдите букву Р. На выполнение задания у вас есть 15 секунд.
2. На второй картинке отыщите букву С за те же 15 секунд.
3. Ответьте на вопрос. Что принадлежит вам, но другие пользуются этим чаще вас?
4. И ещё на один. Что может путешествовать по миру, оставаясь в углу?
5. Отгадайте загадку. Я беру 5 и 6 и получаю 11. Но если я беру 6 и 7, то получаю 1. Что же я?
6. И ещё одну. Вы можете видеть меня в воде, но я никогда не намокаю. Что я?
7. Смотрите на картинки и скажите, какая из трёх лишняя. На выполнение каждого задания у вас будет всего пять секунд.
8. Посмотрите на картинку. Что вы видели на нём в самый первый момент?
9. Прочитайте предложение и найдите в нём все буквы F.
Женский форум
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