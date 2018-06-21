6 типов женщин, которых ненавидят мужчины

Мужчинам часто приходится выслушивать женские упрёки — что поделаешь, дамы существа более эмоциональные и словоохотливые. Но иногда стоит прикусить язычок и принять обратную критику. Anews изучил мужские претензии на форумах и соцсетях и определил несколько типов женщин, которые бесят сильный пол.

Тип 1. «Я редкое сокровище»

Любой женщине время от времени хочется побыть королевой, это вполне нормально и понятно. Но когда она постоянно ведёт себя так, будто на ней свет клином сошёлся, мужчина останется рядом лишь в одном случае — если он идиот, лишённый чувства собственного достоинства.

«Знаем мы все эти «попробуй-ка меня завоевать», проходили. Потом она так и будет каждый день самоутверждаться за твой счёт. Ей нужно будет постоянно доказывать, что ты её «достоин». А потом ещё и окажется, что она, бедная, так верила в твои чувства, но ты всё испортил».

«Ненавижу, когда хотят, чтобы на поклон к ним ходили, умоляли, уговаривали, задаривали подарками. Это ты так хочешь показать, что много желающих вокруг? Набить себе цену, чтобы я начал тебе названивать, унижаясь? Ну и пошла тогда подальше! Я тебе свою заинтересованность показал, ответный шаг должен быть за тобой. И так по очереди, а не игра в одни ворота».

Тип 2. «Потомучтояженщина»

Есть бесспорные ситуации, когда женщинам предоставляется фора. Но любого мужчину взбесит, если все бредовые капризы и неоднозначные поступки оправдываются этим «железным аргументом».

«У многих женщин сформировалось мнение, что поскольку они — женщины, слабый пол, то мужчины им должны уступать. То есть недостаточно того, что они достигли равноправия с мужчинами, так ещё надо отдавать им преимущество. Они очень часто становятся в позу, требуя, чтобы мужчины для них старались, всегда заботились о них и были терпеливыми и выносливыми. С одной стороны я понимаю, что просто они так воспитаны, так им внушали с детства. Но мужчины не должны всегда в этом потворствовать, тем самым укрепляя их убеждение, что именно так и должно быть».

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«Они далеко не дуры. Так умело промывать мозги, сбивая с толку своим милым личиком, могут только они. Женщины чувствуют вседозволенность и аргументируют это только их «слабым» полом».

Тип 3. «Дружу только с парнями»

Идеал многих мужчин — это сексуальная красотка, с которой так же весело и ненапряжно, как с лучшим другом. Но стоит убрать из уравнения первую часть, как все разрушится. Даже учёные на основе поведения мужчин в реальной жизни пришли к выводу, что натуралы неспособны просто дружить с женщинами: они их либо хотят и тогда готовы «пока что» притвориться друзьями, либо не хотят — и тогда никакая «дружба» им не нужна и не интересна.

Однако есть категория женщин, которые считают себя полноправными участницами мужских компаний и презрительно избегают женских. Они и не догадываются, что «друганы» думают о них на самом деле.

«Большинство девиц, которые принципиально тусуются только с парнями, — это вульгарные крикливые существа, которые из кожи вон лезут, чтобы быть в центре внимания. Могут ли быть женщины нашими друзьями? Да какие из них друзья?»

«Мужчине больше требуется мужское общение, нежели женское, ему нужен мужской коллектив. А дамы чуть что начинают капризничать и говорить, что нам друзья важнее девушки… Мужская дружба кардинально отличается от женской!»

«Сначала она гоняет в футбол с мальчишками, стреляет из рогатки, лазает по деревьям и вообще предпочитает проводить время с ребятами, а не играет в куклы со сверстницами. А повзрослев, распустится и станет «плохой девчонкой», начинает пить, курить и материться как сапожник».

«Если это мат-перемат и нарочитая грубость, вот от таких тошнит. Со временем они превращаются в тёток-мужичек».

Тип 4. «Если у мужика есть деньги, то я смогу его полюбить»

Вообще-то женское стремление найти обеспеченного партнёра вполне естественно, раз уж деньги — один из главных атрибутов современного «альфа-самца». Но у некоторых дам меркантильность перерождается в извращённую патологию, подменяя собой все прочие человеческие чувства.

«Некоторое время назад встречался с одной чудачкой, которая сказала интересную вещь: «Если у мужика есть деньги, то я смогу его полюбить». Вот я не смогу полюбить женщину из-за денег, да и находиться рядом с нелюбимой из-за денег тоже не смогу».

«Трудно представить, чтобы нормальный мужчина согласился на секс с уродливой несексуальной женщиной, какая бы богатая она ни была. А вот женщина легко покупается на шмотки и не брезгует. Я, конечно, не о всех, но про большинство».

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«Корыстных девушек не любят не только неудачники, у которых ничего нет, но и все остальные мужчины. Поверьте, очень чувствуется, когда девушка находится рядом только потому, что мы «добились» хорошей машины или квартиры (и это противно!). Честное слово, если вы оцениваете по машине, то вам лучше жить в крутом автосалоне, каждый день там вас будут брать на бесплатный тест-драйв».

«Они привыкли брать и ничего не давать взамен. Как говаривала одна моя знакомая: «Женщина— украшение дома и этого достаточно». В этом вся женская психология. За всю свою жизнь встречал только 2-х, способных на большие чувства. Зато список корыстолюбивых и бездушных занял бы экранов 10».

Тип 5. «У нас всё серьёзно»

Для мужчин в отношениях с женщиной нет ничего более убийственного, чем скука. Но именно её им навязывают томные королевы драмы с превратным представлением о «настоящей любви».

«Очень унылые существа. Того, который ей нравится, она будет мучить своей любовью, вздохами, предъявлять требования, какие-то серьёзные отношения. Но когда ей нужен будет «просто секс», она схватит первого завалящего, с которым где-то пересекалась и даст ему то, что мужчине и надо. А того, который нравится, она чморит».

«У этих женщин напрочь отсутствует чувство юмора. Стоит отпустить в их адрес какую-нибудь даже лёгкую шутку, так они начинают ныть, дуться и принимать всё всерьёз на свой счёт. Бабы не умеют шутить сами и другим не дают. Скучно с ними».

Тип 6. «На лбу написано, что она в поиске»

Мужчины дают понять, что хорошо видят разницу между свободной женщиной, которая не прочь попробовать новые отношения, и той, которая готова на всё, лишь бы не быть одной. Последняя вызывает жалость и презрение.

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«В женщине отталкивает поиск мужчины. Причём это на лбу обычно написано, что она в поиске».

«Вас уже не надо завоёвывать…»

«Вы уже давно сдались, только противник не торопится нападать».

А, может, во всём виноваты навязанные стереотипы и идиотские подсказки женского глянца?