Почему мы заедаем стресс и как с этим покончить

Стресс, который время от времени входит в нашу жизнь, не зависит от времени года. Ему не скажешь: а давай-ка, дружок, сделаем перерыв на лето, ведь лето — это маленькая жизнь и тому подобное. Эмоциональному стрессу все равно, что на дворе сезон ягод и фруктов — самое время худеть и наполняться витаминами. Он приходит без приглашения, и хорошо бы вовремя заметить и приостановить сопутствующие привычки «радовать» себя чем-то съедобным по пять раз в день.

Заедание плохого настроения и тревожности — реальная проблема, которую мы осознаем не сразу. Понаблюдайте, как часто вы позволяете себе вредную еду и что вообще происходит с вашей формой. Связаны ли ваши состояния «что-то мне не хорошо» и «пойду пожалею себя кусочком тортика»? Первые полчаса вы, возможно, и поймаете эйфорию и жизнь покажется слаще, но потом все вернется на исходные позиции. Именно поэтому борьба со стрессом с помощью еды столь коварное занятие, из которого порой не выйти без посторонней помощи, но попробовать взять на себя ответственность все-таки стоит. Рискнем?

Как же перестать наконец заедать стресс?

Поставьте для себя задачу контролировать ситуацию и следить за продуктами, которые едите. Обхитрите пмс, ретроградный Меркурий и злополучного начальника — не бегите за картошкой фри при первом сигнале о надвигающемся бедствии.

Ловили себя на мысли «Вот начну заниматься спортом и буду такой же стройной»? Это невидимое разрешение себе продолжать есть. Существует масса доказательств, что именно с питания начинаются верные шаги в сторону хорошей физической формы и уменьшения объемов. Так что наблюдайте за своим состоянием сами, потому что ни хороший диетолог, ни профессиональный тренер не смогут сделать за вас первый и важный шаг к осознанию происходящего.

Второе, что можно сделать, — записывать все-все перекусы, которые вы позволяете себе в течение дня. Звучит глупо, но зато это простое действие позволит объективно оценить масштаб «бедствия». Чипсы за просмотром сериала, печеньки параллельно с листанием ленты фейсбука, конфеты с чаем за рабочим местом — задумайтесь, сколько лишних калорий вы потребляете. Бездумная еда превращается в ненужные килограммы, от которых сложнее всего избавиться. И даже тренировки тут не помогут, пока есть место бесполезным приемам пищи.

Хороший шанс приблизиться к правильному питанию — не покупать ничего лишнего домой. Никакого хлеба, соусов, шоколадок на всякий случай — это все пищевой спам, от которого, безусловно, стоит отказаться. Препятствием на пути к детокс-холодильнику может стать разве что муж или бойфренд. Им же подавай все бесполезно-непитательное. Удивительно, но для многих мужчин таки дело чести любить кока-колу или кетчуп. Они могут с неподдельным азартом доказывать, что ни при каких обстоятельствах не откажутся от любимых вкусностей. Но мы же понимаем, что это за типаж? Это те, которые говорят «мужики не танцуют», не признают листьев салата и насмехаются над соевым молоком. И все, что нам остается, — понять и простить их.

Еще один способ предотвратить лишнее поедание — спрашивать себя: действительно ли я голодна? Вероятно, это подойдет тем, кто адаптирован к самовосприятию и способен идентифицировать как настоящий голод, так и попытку заполнить эмоциональную пустоту. Если вы чувствуете, что действительно часто заедаете тревогу, то подойдите к этой теме не с позиции еды, а с причин стресса. Тут важно мягко и бережно отнестись к себе и задуматься, как уберечься от разрушающих эмоций.

Почему вообще во время стресса хочется есть с медицинской точки зрения? Мозг посылает сигнал надпочечникам, надпочечники бросают в кровь порцию кортизола, который и сообщает, что нужно срочно пополнить запасы энергии чем-то высококалорийным. У кортизола есть еще одно неприятное и вражеское свойство: он отправляет сигналы сохранять все неиспользованные калории в виде жира, преимущественно в области живота.

Как снижать кортизол? Научиться дышать (а не есть) во время тревожных мыслей. Остановиться, осознать, продышать их, а не прожевать. Конечно, заниматься спортом. Регулярным и активным. Чем интенсивнее окажется тренировка, тем сильнее снизится кортизол. Ну и, возвращаясь к самому началу, повторим: следует предпочитать натуральные продукты. Тут важно прийти к стабильному уровню сахара в крови и поставлять организму питательные вещества антистресс — магний, цинк, кальций, витамины группы B. За них отвечает средиземноморская диета: овощи, фрукты, рыба, орехи, полезные жиры и кисломолочные продукты. Ну и главное, что следует раз и навсегда осознать: невозможно что-то съесть, чтобы похудеть. Как бы не шутили на эту тему!