Как работает красная нить на запястье

Сейчас все больше ювелирных брендов включают в свои линейки браслеты с красной нитью. Женщины их охотно покупают, но даже не догадываются о том, какой силой наделен этот амулет.

Красная нить — древний талисман, который приносит удачу, дарит обладателю спокойствие, силу, энергию и защищает от несчастий. Причем человек, решившийся носить красную нить, должен также воздерживаться от низких и подлых поступков.

Психологи уверяют, что удача сопутствует в делах тем, кто ведет себя скромно, умеет хорошо работать и общаться с людьми. Ведь такому "обаяшке" хочется во всем помогать. Человек с безупречной репутацией и хорошим воспитанием всегда вызывает восхищение и одобрение.

Изначально красную нить плели из шерсти, а повязать ее на руку мог только самый близкий человек. Считается, что такая нитка оберегает того, кто ее носит от всевозможных неприятностей. А вот если человек повязывает ее себе сам, амулет перестает работать и превращается в обычное украшение. Лучше доверить это кому-то из родителей, сестре, брату, лучшему другу.

Если носить красную нить на левой руке, это поможет привлечь деньги и благополучие в дом. А если наоборот, то со временем вы почувствуете, как энергия начинает вас покидать.

Усилить эффект можно чтением молитв или специальных заговоров на удачу и любовь. Если нитка порвалась раньше времени, это считалось предвестником какого-то важного события. Не нужно пытаться ее восстановить, это значит, что нить отработала свою задачу, например, исполнила желание или отвела беду. Пришла пора завязать новую нить.