Смертные женские грехи

Какая девушка не мечтает о красивом, сильном, надёжном и верном принце? Но найти и удержать такого возле себя под силу не каждой. Вот главные женские «грехи», которые отталкивают мужчин.

1. Убеждение, что мужчина должен всё и всегда. При этом себя девушка должной не считает, ведь она пришла в этот мир, чтобы украшать жизнь.

2. Необходимость постоянно находиться рядом с возлюбленным, не давая ему ни минуты на уединение. Стоит лишь на пару часов оставить девушку, как она впадает в меланхолию.

3. Желание изменить мужчину, причём речь идёт и об изменениях во внешности, и об изменении принципов. Многие красавицы уверены, что партнёр появляется в их жизни именно для того, чтобы измениться, подстроиться и просто научиться жить.

4. Неприспособленность к жизни. Неумение оплачивать счета, делать покупки, заказывать билеты на самолёт, записывать ребёнка в сад или школу — всё это вряд ли свойственно взрослой женщине, но многие девушки намерено отказываются от решения подобных проблем, перекладывая это на плечи мужчины.

5. Меркантильность. Такая девушка различает только два типа мужчина: «жлоб», которого надо развести на деньги, и «нищеброд», которого следует регулярно унижать. Конечно, бывает и третий тип — щедрый кавалер, который осыплет любимую бриллиантами, шубами и машинами, но даже самая меркантильная особа знают, что это — настоящий эксклюзив.