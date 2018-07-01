Ещё
Наболело: «Мы ему дом построили, а он уехал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наболело: «Мы ему дом построили, а он уехал» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @barabakaa
Нас с детства воспитывала мама, так как мы уехали жить к родственникам. Потому что папа у нас пил и обижал маму. Поэтому я, наверное, с детства научилась быть сильной. Когда даже я вышла в замуж, в семье все конфликтные вопросы решала я, а мужу, видимо, было так удобно. Я не скажу, что он плохой, он всегда хорошо зарабатывал, он всегда говорил, что мать — это святое. Он очень любил и уважал свою маму. И прививал с детства своим детям.
Мы живем в своем доме, всю молодость держали свое хозяйство, работали и, наверное, не могли своим детям дать того, что другие давали детям в городе. Я проработала всю молодость на железной дороге, можно было ездить и возить своих детей куда-нибудь отдыхать, а куда уедешь от своего хозяйства, на кого оставишь?
И, наверное, у меня выросли мои дети немного эгоистичными. Дети у меня хорошие. Но все равно я всю жизнь их оберегала от всех невзгод, решала их проблемы — я, а не отец. Они у меня все умеют делать, руки у всех из правильного места растут, а вот старшего сына когда-то, видимо, упустила, золотой парень, но часто прикладывается к рюмке, я думаю, это большая беда для любого родителя.
Средний сын говорит: «Ты нас, мама, залюбила своею материнской любовью». Мы ему дом построили, а он все бросил и уехал жить в другой город. Наверное, он правильно поступил — решил свой вопрос по-мужски.
Вот сижу иногда и думаю, что я в своей жизни сделала неправильно, что я такого им не додала? А может, своим трудом и любовью я им показала, как нужно жить, как выходить из трудных ситуаций, как вести себя в жизни — вот в этом и есть, наверное, смысл — правильно воспитывать своих детей. Своими делами и поступками показывать детям, как поступать в жизни в разных ситуациях. Нужно детей с детства приучать к труду, пока они тебя слушают.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Галкин поразил Сеть откровенным танцем20
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Диана: неидельная принцесса24
Садальский показал пикантное фото Васильевой30
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение