Наболело: «Мы ему дом построили, а он уехал»

Нас с детства воспитывала мама, так как мы уехали жить к родственникам. Потому что папа у нас пил и обижал маму. Поэтому я, наверное, с детства научилась быть сильной. Когда даже я вышла в замуж, в семье все конфликтные вопросы решала я, а мужу, видимо, было так удобно. Я не скажу, что он плохой, он всегда хорошо зарабатывал, он всегда говорил, что мать — это святое. Он очень любил и уважал свою маму. И прививал с детства своим детям.

Мы живем в своем доме, всю молодость держали свое хозяйство, работали и, наверное, не могли своим детям дать того, что другие давали детям в городе. Я проработала всю молодость на железной дороге, можно было ездить и возить своих детей куда-нибудь отдыхать, а куда уедешь от своего хозяйства, на кого оставишь?

И, наверное, у меня выросли мои дети немного эгоистичными. Дети у меня хорошие. Но все равно я всю жизнь их оберегала от всех невзгод, решала их проблемы — я, а не отец. Они у меня все умеют делать, руки у всех из правильного места растут, а вот старшего сына когда-то, видимо, упустила, золотой парень, но часто прикладывается к рюмке, я думаю, это большая беда для любого родителя.

Средний сын говорит: «Ты нас, мама, залюбила своею материнской любовью». Мы ему дом построили, а он все бросил и уехал жить в другой город. Наверное, он правильно поступил — решил свой вопрос по-мужски.

Вот сижу иногда и думаю, что я в своей жизни сделала неправильно, что я такого им не додала? А может, своим трудом и любовью я им показала, как нужно жить, как выходить из трудных ситуаций, как вести себя в жизни — вот в этом и есть, наверное, смысл — правильно воспитывать своих детей. Своими делами и поступками показывать детям, как поступать в жизни в разных ситуациях. Нужно детей с детства приучать к труду, пока они тебя слушают.