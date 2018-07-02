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«Мать его меня обвинила, что я ее отравляю»
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Наболело: «Мать его меня обвинила, что я ее отравляю» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Depositphotos.com
Вышла замуж не по любви, по желанию матери. Конечно, я не молода была, когда вышла замуж. В браке прожили всего 2,5 года и расстались. Младшему тогда было внутри, в утробе, семь месяцев.
Мне до сих пор обидно, что мать его меня обвинила, что я её отравляю каким-то ядом непонятным. Она то до сих пор жива-то, но вот моя мама умерла от горя.
Я была одинока, и еще хуже стало: не с кем поделиться своими печалями, трудностями, радостями. Порой мне её так не хватает, аж больно до слез.
Мужа не простила, сыновья ещё очень малы, учатся в третьем и во втором классе. Мне надо их поставить на ноги.
Женский форум
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