Наболело: «Мать его меня обвинила, что я ее отравляю»

Вышла замуж не по любви, по желанию матери. Конечно, я не молода была, когда вышла замуж. В браке прожили всего 2,5 года и расстались. Младшему тогда было внутри, в утробе, семь месяцев.

Мне до сих пор обидно, что мать его меня обвинила, что я её отравляю каким-то ядом непонятным. Она то до сих пор жива-то, но вот моя мама умерла от горя.

Я была одинока, и еще хуже стало: не с кем поделиться своими печалями, трудностями, радостями. Порой мне её так не хватает, аж больно до слез.

Мужа не простила, сыновья ещё очень малы, учатся в третьем и во втором классе. Мне надо их поставить на ноги.