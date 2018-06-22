Обманы, в которые поверили целые страны

Ложь — неотъемлемая часть нашей жизни. Ежедневно каждый человек слегка привирает начальнику, семье, друзьям. Но небольшая ложь ради собственного спокойствия — это совсем не то же самое, что обман жителей страны или даже планеты.

1. В 1957 году в День дурака телекомпания BBC рассказала, что спагетти растут на деревьях. Поразительно, что британские зрители поверили в этот розыгрыш и завалили компанию письмами с вопросами о выращивании спагетти.

2. В 1974 году Рональд Дефео-младший признался в убийстве 6 членов своей семьи. Мужчину осудили. Спустя год в дом в нью-йоркском пригороде Амитивилль, где произошла эта трагедия, вселилась семейная пара с 3 детьми. Вскоре семья заявила, что их преследуют дьяволы, и через месяц съехали. Спустя годы выяснилось, что семья в сговоре с адвокатом Дефео-младшего придумала эту историю. Помогал им писатель Джей Энсон, который позже написал роман «Ужас Амитивилля», к сегодняшнему дню уже не раз экранизировавшийся.