Как установить личные границы без жертв

Если в вашей жизни общение с людьми зачастую напоминает поле боя, где всегда есть место для обид, чувства беспомощности или уязвимости, то, вероятнее всего, вы не знакомы с личными границами. А значит, их не видят и окружающие вас люди. Что делать? Давайте разбираться.

Что обычно происходит, когда вы не бережете личное пространство? Вот несколько бытовых примеров. Родственники приезжают в гости без приглашения, не самые близкие люди полагают, что вправе давать непрошеные советы, коллеги легко умудряются переадресовывать вам задачи, подружка звонит в любое время и без предисловий начинает жаловаться на бойфренда. Знакомые сценарии? Все словно сговорились, чтобы «мучать» вас, думаете вы, пребывая в перманентной роли жертвы. Но дело в том, что заботиться о ваших границах — ваша же задача, а не прерогатива родных или коллег. Обижаться на них совершенно бессмысленно: тут каждый сам за себя. Конечно, можно ощущать на себе психологическое насилие, когда в ваше пространство вторгаются и ведут себя там по-свойски. Но, опять же, только в наших силах избавиться от иллюзий и начать жить своей собственной жизнью со здоровыми отношениями. И личные границы — как раз одно из условий для их реализации.

Для начала попробуйте определить, что для вас хорошо, а что плохо. Иными словами, правила игры, по которым вам хочется жить.

Пока вы не начнете определять свои границы, так и будете внутри себя обижаться и вести себя пассивно-агрессивно всякий раз, когда кто-то без приглашения будет вторгаться на вашу «территорию». Поразмыслить также стоит и в отношении финансов: готовы ли вы одалживать, кому и сколько. Любые комфортные варианты и есть ваши варианты. Еще важно определить зону дозволенного в отношении информации о вашей личной жизни: какие темы принадлежат исключительно вам, кого вы допускаете в них, а кого категорически нет. Позаботьтесь также о темах пространства, времени и эмоций — границы могут быть совершенно разными в зависимости от людей, которых вы представляете в своем окружении. Как говорится, что хорошо для одного, не очень полезно для другого. Так что не вините себя за мысли, что подружке Кате можно все, а вот для Маши вы припасли внушительный список «нельзя». Это абсолютно естественная ситуация, на которую вы имеете право.

Следующий шаг — потихоньку обрисовывать границы для окружающих. Будьте готовы к тому, что одним будет достаточно намека, другим, возможно, придется несколько раз повторять, но старайтесь делать это ясным и доходчивым языком.

Не стоит думать, что все эти нововведения приведут к конфликтам, скорее наоборот. С новой жизненной позицией вы начнете больше себе нравиться, а это всегда влечет за собой как самоуважение, так и восхищение окружающих. Но и не ссорьтесь преждевременно с теми, кто словно нарочито нарушает ваше драгоценное пространство. Конечно, иногда с токсичными людьми и правда стоит поменьше иметь дело, но все-таки ставить клеймо на каждом, кто с вами соприкасается, не нужно. Сначала попробуйте обозначить границы и посмотреть на свою и чужую реакцию, а потом уже будете делать выводы.