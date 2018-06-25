Возможные проблемы из-за жизни молодых с родителями

Для России характерна ситуация, при которой на одной жилплощади проживают несколько поколений людей. Зачастую молодые семьи ютятся в квартире своих родителей до тех пор, пока не смогут позволить себе купить или снимать собственное жилье. С одной стороны, такое соседство может решить ряд проблем: например, родители могут помогать вести быт молодой семье или, если имеются дети, присматривать за ними, пока супруги на работе. Но все же совместная жизнь с родителями может приводить к ряду проблем.

Какие могут быть проблемы

Как отмечают семейные психологи, молодые супруги, живя с родителями, не создают новую семью, а встраиваются в имеющуюся. Может быть так, что модель родительской семьи не соответствует ожиданиям и требованиям молодоженов, а попытка создать какие-то новые порядки не всегда встречает одобрение.

Типичной проблемой для таких семей является вопрос власти. Кто в семье должен принимать решения? Если молодая семья будет всецело зависеть от мнения родителей, подчиняться им, то выйдет ситуация психологической зависимости: дети и родители находятся на неравных позициях, а значит, построить новую семью будет довольно проблематично.

К тому же в таких отношениях может присутствовать чрезмерная опека и контроль. Молодожены не учатся жить самостоятельно и брать на себя ответственность в тех или иных бытовых делах. Любая семья имеет свой цикл развития, и для России характерно отсутствие периода монады.

Монада — это период до момента зарождения семьи, когда человек живет отдельно от семьи родителей. Конечно, отсутствие этого этапа может и не оказать серьезного влияния на развитие семьи, но этот период полезен, потому что человек учится быть ответственным и независимым от родителей. Тогда он может построить такую семью, которую считает нужным. У нас же ситуация бывает следующей: человек живет с родителями, вступает в отношения с кем-то, а потом заводит с ним семью. То есть этап монады в такой структуре попросту отсутствует, а соответственно, опыт самостоятельной жизни тоже.

Нередко такое соседство может выматывать и доставлять дискомфорт, потому что приходится отстаивать свою позицию и свое представление о том «что такое семейная жизнь». Родители пытаются контролировать и давать советы о том, как нужно «правильно» жить с супругом.

Кроме того, отсутствует личное пространство, которое так необходимо молодой семье. Ладно еще если родители понимающие и могут оставить молодых людей в покое, но бывает и так, что в личное пространство постоянно кто-то врывается и норовит что-то поменять.

В семейной жизни, как и в любом другом взаимодействии людей, могут возникать конфликты. И очень неприятно, когда в конфликт вмешиваются третьи лица. Может быть так, что родители в семейном конфликте поддерживают одну из сторон и только усугубляют ситуацию.

Некоторым родителям может быть неприятно наблюдать проявление романтических чувств своего ребенка. Это тоже вносит определенное напряжение в отношения между супругами, приходится постоянно думать о том, как бы не рассердить родителя.

Что же делать, если молодая семья вынуждена жить с родителями?

Универсального ответа на этот вопрос нет. Все зависит от того, в какой семье вы живете. Но главное, необходимо научиться вести диалог с родителями, искать компромиссы и пути решения возникающих проблем. Если все же жизнь с родителями доставляет один дискомфорт и напряжение, то лучше всего обраться к семейному психологу, захватив с собой не только супруга, но и всех членов семьи, с которыми приходится делить кров. Психолог поможет вам взглянуть на ситуацию под разными углами, объяснит, что такое границы, научит брать ответственность за свою жизнь.