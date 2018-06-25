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Какая работа подходит вам по знаку зодиака
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Какая работа подходит вам по знаку зодиака 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 5 часов назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
От того, насколько нам комфортно на работе, зависит очень многое — кроме материального благополучия еще и душевный комфорт. Какие качества и способности присущи представителям разных знаков зодиака? Знание этих особенностей, возможно, поможет добиться успеха в карьере и финансовых высот.

Овен

Представители этого знака зодиака очень работоспособны, энергичны и порой бывают довольно упрямы. Если работа вдруг перестает быть им интересна — впадают в хандру и сдвинуть их с места оказывается довольно сложным занятием. Лучшей мотивацией со стороны руководства в этом случае будет такая задача, которая сумеет заинтересовать Овна. Постоянство при этом не является их сильной стороной, так что долгосрочные проекты, которые потребуют терпения и усидчивости, — точно не для них. Овнам хорошо подходит сфера искусства, лучше всего активная часть: музицировать, создавать модели одежды, организовывать фешен-съемки.

Телец

А вот это — настоящая «рабочая лошадка» среди знаков зодиака. С Тельцами никто не сравнится по усидчивости и способности спокойно и размеренно идти к поставленной цели. Они могут достичь огромных результатов — правда, иногда на это требуется определенное время. Теорию они отлично применяют на практике — и способны увлечь за собой других. Или стать образцом, примером и вдохновителем, что тоже неплохо. Очень хороши Тельцы в финансовой сфере и во всем, что требует сосредоточенности и серьезности.

Близнецы

Под этим знаком зодиака рождаются прекрасные ораторы или публичные персоны, они замечательно занимаются связями с общественностью или ведут журналистские расследования. Неугомонный характер делает их великолепными актерами или переговорщиками любого уровня. А вот все, что требует рутины, усидчивости, кропотливой работы с деталями, точно им не подходит. В подобных обстоятельствах они очень быстро начнут скучать — и, чтобы не ощущать этого невыносимого для них чувства, еще и будут отвлекать других от работы.

Рак

Представители этого знака не слишком разговорчивы и не любят посвящать других в свои планы. Эта черта характера делает их очень хорошими работниками на самостоятельных проектах — они отлично сами займутся и разработкой концепции, и работой над деталями, даже самыми нудными. Раки часто подвержены смене настроения — то они сутками напролет работают, то могут захотеть остаться дома. И даже способны заболеть в таком случае. Чтобы завтра как ни в чем не бывало снова отправиться на работу и спокойно выполнить такой объем, какой и не снился другим знакам.

Лев

Львы — одни из самых больших энтузиастов своего дела: представители этого знака могут заразить им довольно большое количество народу и достичь всем коллективом очень многого. Но так будет продолжаться ровно до тех пор, пока Льва не свалит острый приступ лени — лодырничать им свойственно тоже с почти королевским размахом. Тогда даже самые важные и срочные дела не могут заставить их работать — и они будут в очень дурном расположении духа. Как только это состояние проходит — они снова могут стать трудоголиками: отличными руководителями и вдохновителями коллектива.

Дева

Классический и замечательный пример ответственного и серьезного работника. Если это бухгалтер — его баланс будет сведен наилучшим образом из возможных и точно в срок, если Дева — писатель, то книга будет написана добросовестно и по всем законам жанра. Все, за что берутся, они стараются делать идеально. Того же они будут требовать и от других — но и с самокритикой там все в порядке, так что стоит почаще хвалить трудолюбивых Дев, и они будут работать еще лучше. Спрашивается — куда же еще-то лучше при перфекционизме людей этого знака? Они найдут, не сомневайтесь.

Весы

Рутина и копание в повседневных мелочах — точно не про них. Они замечательно генерируют идеи и оказываются незаменимы во время шлифовки финального результата. Никто лучше Весов не сможет навести окончательный блеск и улучшить и без того хорошее. Иногда их оригинальный взгляд на мир может подарить миру действительно интересные идеи проектов. Представители этого знака очень хороши во всем, что связано с коммуникациями между людьми: адвокатура, журналистика, торговля или искусство — там Весы чувствуют себя превосходно и достигают хороших результатов. Главное — чтобы им было интересно.

Скорпион

Эти работники полностью погружаются в рабочий процесс, вникая во все детали. Рожденные под этим знаком доводят результат до совершенства — и требуют того же ото всех, кто попадает в поле их зрения. Скорпионы-руководители могут оказаться требовательными настолько, что к финальной стадии проекта добрая половина его подчиненных может быть на грани нервного срыва: их босс изрядно утомляет бесконечным контролем и завышенной планкой ожидания. Дело, конечно, будет закончено — и ровно в срок, но какой ценой? Если же это по какой-то причине окажется невозможным, они возьмут всю вину на себя — и будут искренне страдать по этому поводу. Скорпионы хороши в тех видах деятельности, которая требует хороших аналитических способностей и внимания к деталям.

Стрелец

Это работники далеко не самые настойчивые и трудолюбивые. Из них получаются хорошие идеологи или руководящие чиновники. Лавры и полномочия для Стрельца часто оказываются важнее достижения результата, это может быть и способом мотивации для руководства такими людьми. Среди Стрельцов довольно много работников юридической сферы — судей и прокуроров, например. Продавцы они тоже неплохие.

Козерог

Эти люди — одни из лучших администраторов и управленцев. Это не самый креативный знак зодиака, зато они надежны, ответственны и привыкли все всегда контролировать. У Козерогов есть и амбиции, которые они рано или поздно реализуют — так что с возрастом Козерог чаще всего добивается завидных социальных высот. Это замечательные руководители, которые двигают вперед проекты и находят подход ко всем членам коллектива. Им немного недостает эмоциональности — зато за результат можно не переживать.

Водолей

Очень подвижные люди со склонностью к оригинальным и неожиданным выходкам. Они обладают довольно нестандартным мышлением, как и остальные воздушные знаки, поэтому часто изобретают новые технологии и способы выполнения работы. За это им порой прощаются некоторая безалаберность и неисполнительность: их придумки способны довольно далеко и быстро двинуть вперед весь проект, облегчив работу всем остальным. Стоит почаще давать им интересные задачи, требующие нетривиальных решений, — и все будет в порядке.

Рыбы

Не самые комфортные для коллектива работники. Они очень зависимы от настроения — и ему же подчинен их собственный рабочий ритм. Давить или грозить какими-то санкциями в случае с Рыбами — бесполезно, так можно только ухудшить ситуацию, но не ускорить получение результата. Они очень мечтательны, чувствительны — порой на грани мистики — и тонко настроены на окружающий мир. Из них получаются великолепные врачи, астрологи и психологи, но работать им лучше все же в одиночку.
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