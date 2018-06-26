Какой тип характера помогает добиваться успехов

Самовлюбленным людям действительно легче жить, как выяснили психологи. Оказалось, что нарциссизм делает человека психологически более устойчивым.

Есть вполне логичное объяснение тому факту, почему многие успешные люди являются классическими нарциссами. Если верить результатам нового исследования, то у людей с гипертрофированным чувством собственного достоинства наблюдается больше успехов в жизни. Это связано с тем простым фактом, что они обладают большей психологической устойчивостью и крепостью. Их доминирование и превосходство, как психологическое, так часто и физиологическое, обеспечивает необходимую мотивацию и уверенность при выполнении самых ответственных задач в жизни. Причём нарциссы начинают преуспевать ещё в школе, так как часто получают более высокие отметки.

Исследователи из Queen's University в Белфасте наблюдали за 340 студентами из трех разных итальянских школ в Милане. Авторы исследования подчеркивают, что нарциссизм часто отображается в качестве нежелательного поведения, его относят к темным сторонам личности человека наряду с психопатией и макиавеллизмом. Однако нарциссы часто глубоко и искренне верят в то, что они лучше всех окружающих их людей, а поэтому заслуживают наград. Уверенность в собственных силах позволяет им решать серьезные задачи, которые они сами рассматривают, как возможность для личного роста.

Тем самым нарциссизм, в определенной пропорции, всё-таки можно назвать положительным качеством характера. Такие люди оказываются более мотивированными и успешными, они движут вперёд дела, которыми руководят, и людей, которые им подчиняются.