Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»

Несколько лет назад я была очень удачлива — руководитель отдела, деньги текли рекой. Поменяли с мужем машины, купили дом, много путешествовала. Правда, всегда сама. Муж ни в чем почти не участвовал. Доходы у него были скромнее, а у меня наоборот пёрло, вот и тратили моё. Я не переживала. Все было прекрасно. Кроме того, что жили по сути разными жизнями: у него парашют, мотоцикл, скейтборд, у меня сын, работа, дом, и иногда путешествия. Так продолжалось пять лет, пока не распалось мое предприятие.

Сначала ушла с работы в свой бизнес. С партнером свели общие знакомые, предложили работать вместе. А почему бы и нет? Этим партнером оказался деспотичный, надменный, завистливый хам. Подняла фирму, вложила все оставшиеся деньги, сына почти не видела, дома почти не бывала, все надеялась поднять бизнес и зажить по-человечески.

Партнер не дал мне этого шанса. Выматывал меня, угрожал, в конце концов заставил лечь под него. Как ужасно спать с нелюбимым человеком! Он считал себя непревзойденным мачо, а мне хотелось скорее сбежать. Я чувствовала себя дешевкой, но путанам платят, это их работа, я ж была вымучена на работе, а после обязана была ехать в гостиницу «на часок» и притворятся, что мне хорошо.

Нельзя судить несчастного человека. Может, могла и отказаться от интима, но он деспотично и хамски вел себя со мной, а за работу я держалась, другого пути не было.

Этот новый год встретила в Москве, когда в начале января мне позвонил приятный мужчина, представился, через неделю мы встретились. По работе клиентов у меня было очень много. А этот вроде как и не клиент, но в сердце что-то ёкнуло. Симпатичный, молодой, интересный. Не смутило даже то, что иностранец и на 11 лет моложе.

Мы продолжали сотрудничать несколько месяцев, пока не вспыхнула искра. В марте мы были вместе. Он не играет чувствами, говорит о своей любви, хочет совместных детей.

Мой партнер первым узнал о моем романе. Пытался угрожать, договариваться, снова угрожать. Но я уже не принадлежала никому. Мой мужчина был рядом. Это грело меня и оберегало.

В апреле я ушла с собственной фирмы. В один день. Бросив всё. Муж моего демарша не понял, спросил только, на что я буду теперь жить. Я уже не сомневалась. Жить я буду с любимым. И не важно ни общественное мнение, ни положение. Важно только то, что есть счастье, и оно меня греет.

Как же сложно женщине развестись, особенно не имея брачного договора. Все, что я заработала, мне приходится делить с мужем, который прожигает свою жизнь в удовольствие, а тут радость — жена-изменщица, можно нажиться.

Недавно был мой 38 день рождения. Любимый подарил кольцо с бриллиантами. И неважно, что на него он работал месяц, что самому ничего не осталось, для него я — женщина, а значит меня нужно баловать и одаривать подарками, чтобы я в ответ дарила ему свою любовь и ласку. Оказывается, что секс может быть желанным, в удовольствие, что мужчина может звонить и интересоваться каждую минуту здоровьем, настроением, не голодна ли…

Пока я счастлива, меня не смущает ни разница в 11 лет, ни то, что он из другого государства, а значит другая культура, воспитание. Для меня он идеал. Всем желаю найти свое счастье.