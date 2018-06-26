Что означают главные жесты русской женщины

Жестикуляция служит для человека невербальной формой общения, при этом набор жестов может зависеть от национальной или культурной идентичности. Например, есть жесты, которыми пользуются исключительно русские женщины.

Прикладывание руки к сердцу

Раньше этот жест являлся частью поклона, которым принято было приветствовать окружающих. Это означало, что слова и действия человека идут от чистого сердца.

Сегодня данный жест встречается практически только у женщин. Причем он может выражать разные эмоции. Это может означать, что женщина рада вас видеть, но чаще указывает на то, что ее переполняют чувства: или она счастлива, или, наоборот, очень расстроена.

Руки в боки

Русские женщины очень любят этот жест. Подбоченившись, они показывают свое доминирование (иногда и над мужчинами), готовность не дать себя или кого-то другого в обиду, уверенность в собственных силах. Психологи считают, что таким образом женщина протестует против нарушения собственных границ.

Расставленные ноги

Психологи обычно трактуют этот жест как сексуальный: якобы если женщина широко расставляет ноги, она хочет секса. Но нередко можно наблюдать, как русские женщины становятся в данную позу совсем в других ситуациях. Например, если они устали или держат тяжелые сумки, и в такой позе нагрузка меньше ощущается.

Характерен такой жест и для человека в агрессивном настроении, он часто дополняет те же «руки в боки» и таким образом усиливает доминирующую позицию. С расставленными ногами любят стоять и сидеть спортсменки или женщины маскулинного типа. Кстати, это считается признаком вульгарности.

Кукиш

Есть мнение, что первоначально этот символ имел совсем иной смысл и пришел на Русь от немцев, которые показывали кукиш женщинам, пытаясь их соблазнить, говоря при этом: «fick-fick machen» (отсюда и «фига»). Действительно, фигура из трех скрещенных пальцев напоминает изображение полового акта.

Но в России это значение так и не прижилось. Кукиш показывают, когда хотят грубо отказать человеку. И чаще всего этот жест используют именно женщины. Показывая фигу, они как бы говорят: «Вот тебе!», «Накося выкуси, ничего не получишь!» Ко всему прочему в старину кукишем ограждались от нечистой силы.

Скрещивание рук на груди

В русскую традицию этот жест пришел из старообрядчества. По мнению психологов, он обладает защитной функцией. Складывая руки крестом на груди, человек как бы несознательно защищается от агрессии, от угрозы, исходящей от окружающих. Если женщина скрещивает руки во время общения с мужчиной, следовательно, в их отношениях не все ладно.

«Отталкивание»

Руки повернуты ладонями к собеседнику и как будто отталкивают что-то невидимое. Этот жест также часто можно наблюдать у русских женщин, когда они что-то отвергают или их что-то не устраивает.

Прикосновение при встрече

У русских жесты касания для установления контакта используются намного чаще, чем у восточных и многих европейских народов. И если мужчины обычно ведут себя более сдержанно, ограничиваясь рукопожатием, то для женщины поцеловать при встрече родственницу или подругу, прикоснуться к ее руке, обнять — в порядке вещей.

Ещё чаще ведут себя так с детьми, даже с чужими, а порой и с мужчинами, которые для женщин могут быть просто друзьями. Женщины обожают также ходить под руку, и не только со своими мужьями, детьми или близкими родственниками. Иностранцев такая привычка удивляет.

Крестное знамение

Раньше на Руси принято было совершать крестное знамение по множеству поводов — и радостных, и горестных. Причем касалось это и мужчин, и женщин. Сейчас привычка креститься вне храма чаще наблюдается у женщин.

Поводом могут послужить какие-нибудь негативные обстоятельства (кто-то заболел, умер, совершил дурной поступок), или же радостное известие — например, родился ребенок, сыграли свадьбу.

Некоторые женщины крестятся сами и крестят своих близких перед поездками, важными событиями вроде экзамена или собеседования при устройстве на работу. Причем, как правило, это не свидетельствует о степени их воцерковленности. А вот если крестом осеняет себя мужчина, то он, скорее всего, воцерковлен.