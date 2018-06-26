Почему руководители меньше подвержены стрессу, чем подчиненные

Казалось бы, в связи с высокой степенью ответственности, начальство должно испытывать больше стресса в жизни. Но, как показали исследования, именно руководители в наименьшей мере подвержены стрессу, чем их подчиненные, и причин, объясняющих такое явление, несколько.

Само исследование проводилось в США, в нем принимали участие 148 лидеров в различных областях (преимущественно — из Гарвардского Университета программы допобразования и военные). Технология сочетала методы измерения и лабораторных исследований — брались замеры кортизола (гормона стресса) из слюны участников и анкетирование. Вопросники были составлены таким образом, чтобы отразить уровень стресса на рабочие и бытовые ситуации, с которыми участники эксперимента сталкивались ежедневно.

Проанализировав полученные результаты, ученые получили следующие выводы: уровень кортизола в слюне руководящих работников в среднем ниже, чем у тех, кто не занимает начальствующих постов. Более того, они способны более гибко и быстро реагировать на изменения, снижая свою зависимость от стрессовых факторов.

Относительно причин, которые привели к такому результату, существуют различные гипотезы и точки зрения. Одни исследователи считают, что лидеры обладают более организованной нервной системой. Их чувство контроля над любой ситуацией позволяет столь же четко контролировать и собственные эмоции и настроение. Поэтому, они легко преодолевают стрессовые факторы, не позволяя им взять верх. Другие ученые полагают, что все дело — в большей свободе действий, позволяющих быстро и эффективно снять стресс. Например, начальство может покинуть офис или подобрать себе удобный, комфортный рабочий график, сделать свою жизнь проще. Подчиненные вынуждены исполнять приказы, они ограничены в своем выборе и находятся в постоянном напряжении, чувствуя необходимость отчитываться о своих действиях перед начальством. Что само по себе — постоянный стресс.

Те, кто использовал результаты эксперимента для более глубоких исследований и оценок, например, В. Каратаев, психоаналитик, психолог, видит корни различного отношения к стрессу, стрессовым ситуациям у лидеров и не лидеров в детстве. Вернее — в особенностях воспитания. Например, дети, которым родители не прививали иррационального чувства вины, а воспитывали их в духе свободы, не ограничивая желания и возможности, обладают более гибкой психикой. Они не испытывают излишних, неуместных переживаний, как те дети, что были воспитаны более эгоистичными родителями, заставляющими ребенка часто подчиняться. Лидер на рабочем месте будет заинтересован строить стратегии действий в нештатных ситуациях, а не оправдываться и тревожиться. Правда, существует и другой, «тревожный» тип руководителя. Это люди, которым с детства привили не только чувство вины, но и амбиции, перфекционизм, необходимость быть лидерами. Таким руководителям сложнее всего, именно они чаще всего подвержены профессиональному выгоранию и синдрому хронической усталости, ведущим к грозным болезням. В большинстве же, чем более организован человек, чем лучше он контролирует свои эмоции, тем меньше он подвержен стрессу.