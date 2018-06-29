Мужской взгляд: «Начальство не рекомендовало на ней жениться»

Хотелось бы немного пройтись по поводу известного и весьма почитаемого женщинами тезиса: «Я — женщина, а значит меня нужно баловать и одаривать подарками, чтобы я в ответ дарила ему свою любовь и ласку». По сути столь любимый многими женщинами вышеупомянутый принцип — всего лишь хорошо завуалированная позиция куртизанок (это мягко говоря).

Когда-то достаточно давно взял в жёны некую особу. Было это в глухих дальневосточных краях. По сути вытащил её из тайги в нормальные места, решил некоторые её проблемы, покупал всё необходимое (и это ещё в столь непростое время повального дефицита и долгих задержек зарплат); устроил её на службу в МО, присвоил звание. Пожертвовал ради неё карьерой, ибо в силу некоторых причин тогдашнее моё начальство категорически не рекомендовало вступать с этой особой в брак. Но тем не менее…

И вот однажды, вернувшись из длительной поездки, забирал из садика своего четырехлетнего сынишку… И по дороге домой он по-детски поведал мне, причём во всех деталях, чем тут занималась мамаша в моё отсутствие. «А знаешь, пап, мама приводила домой дядю Сашу, нас с братом выгоняла в другую комнату, и они там сначала пили водку, а потом раздевались, ложились, и мама делала так: аааах, аааах…».

Вскоре выяснилось, что супружница, будучи на тот момент сержантом медслужбы полка, завела шашни со своим командиром батальона, у которого на тот момент был уже третий брак и девять детей. На вопрос: как же ты могла так поступить? Да ещё с тем, кто воровал лесоматериалы и сдавал в рабство собственных солдат? Жёнушка ответила: «А мне по… Главное, что он мне деньги даёт!»

В итоге пришлось развестись, уволиться со службы и начать новую жизнь с чистого листа в новом городе… С детьми видеться бывшая супруга не позволяла, равно как и общаться с ними по телефону.

Вся эта вакханалия закончилась через год. Любвеобильный комбат кинул её и женился в очередной раз, уже на 20-летней… и завёл десятого ребёнка. Мои же сыновья выросли без отца, так как их мамашка, расставшись с этим мерзавцем, уехала в другие края. Через несколько лет начала звонить с требованиями, чтоб «вернулся в семью»… (каково, а?!). Разумеется, была послана куда подальше.

Возникла новая женщина и началась другая, не менее поучительная история. Новая избранница ранее уже была замужем, за офицером, имела сына-школьника. После месяца общения настойчиво предложила перебраться к ней. Вскоре зарегистрировали брак. От совместных детей новая жена сразу же наотрез отказалась. Ну, что ж, ладно.

Помог жене с новой работой; через несколько лет мне удалось заработать денег на трехкомнатную квартиру; купили оную, разумеется, в долевой собственности — несмотря на то, что деньги были выручены, скажем так, от продажи моего имущества. Но пошёл навстречу, жена ж всё-таки.

В ремонте новой квартиры ни жена, ни её к тому времени уже 15-летний сын не участвовали — не барское это дело. Готовить жена особо не любила, а уж что касается всяких там заготовок на зиму — это вообще расценивалось ей как нечто постыдное и совершенно никчёмное.

Ещё через несколько лет помог сыну жены не попасть в армию (ибо у его мамы армия тогда ассоциировалась с тюрьмой); потом помог ему с работой; чуть позже — помог обустроить однокомнатную квартиру, где тот поселился со своей девушкой. Но как-то, оказавшись в больнице, понял отношение к себе: сын жены ни разу даже не позвонил — хотя бы просто поинтересоваться, жив ли. А супруга укатила в очередной загрантур (разумеется, купленный за мой счёт).

Последние лет пять нашего брака жили мы в разных комнатах, что не мешало супруге периодически получать эти самые материальные блага. Но когда однажды лишился работы — тут же предложила поделить полки в холодильнике. Когда работа у меня вновь появилась, данное предложение было тут же забыто.

Позже официально развелись, выплатил ей долю за квартиру, и более не общаемся.