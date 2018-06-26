Как побороть свои страхи

Бернард Шоу говорил: «Быть рабом страха — самый худший вариант рабства». Но что делать с собственной дрожью и приступами паники при виде, допустим, паука? На деле, не все так сложно. Победить свои страхи может каждый.

Сменить «минус» на «плюс»

Американские доктора Зейн, Барлоу и МакКаллоу советуют своим пациентам заменять отрицательное восприятие источника страха на положительное. Например, при виде агрессивной собаки, беснующейся на цепи в пяти метрах, следует думать не о том, что собака вот-вот сорвется и разорвет ваше нежное тело в клочья, а подобно мантре повторять: «Она крепко привязана! Я в безопасности! Навредить она мне не сможет!».

Исследовать

Узнайте своего врага в лицо — так советуют поступать психологи. Еще со времен Фрейда страх делили на реальный и невротический. Первый полезен, он помогает человеку действовать целесообразно: горячо — не трогай, высоко — не прыгай. А вот различные фобии — это формы невротического страха, и крайне важно найти их первопричину.

Известный психолог Владимир Леви в своей книге «Приручение страха», в частности, советует нарисовать «телесную карту страха». Следует понять, в каких ситуациях начинается приступ, каковы признаки страха: затрудненное дыхание, чрезмерное потоотделение, покраснение, дрожь?

«Дом» любого страха — мозг человека, тело — исполнитель, а вот кровь, заряженная адреналином, — посредник, — так считает Леви. Изучение собственных страхов позволяет в итоге научиться их контролировать. Кстати, уже упомянутые американские психологи рекомендуют «сжигать адреналин». При приступе страха они советуют не успокаиваться, а напротив — двигаться, давать организму физическую нагрузку. Если для полноценной зарядки возможности нет, следует напрягать хотя бы отдельные мышцы тела.

Не молчать

Психологи из Калифорнийского университета доказали, что метод «Расскажи о страхе» работает. В эксперименте приняли участие 88 человек, страдающих арахнофобией — боязнью пауков. Всем им было предложено прикоснуться к живому тарантулу, или хотя бы приблизиться к нему настолько близко, насколько возможно.

Затем психологи с интересом выслушали рассказы каждого участника эксперимента. После откровений было установлено, что те, чей рассказ был более эмоциональным, в дальнейшем смогли быстрее избавиться от страха. Психологи убеждены, что «проговаривание» негативных эмоций не усугубляет страх, а помогает его победить. Главное — больше эмоций! Так что срочно следует найти желающих послушать ваши «страшилки».

Метод экспозиции

Психотерапевты широко используют метод «лечения экспозицией», во время которого пациентов учат контролировать страхи. Например, людям с земмифобией (боязнь крыс) предлагается сначала смотреть на изображение животного, при этом крайне желательно присутствие других людей. Когда крыса на картинке перестает вызывать отвращение, предлагается перейти к более решительным действиям: смотреть на дохлую крысу. На заключительном этапе, как уверяют психологи, человек сможет погладить крысу или даже взять ее в руки. На каждом из этапов пациент должен убедиться, что ужасные вещи, нарисованные в его воображении, в реальности не происходят. Например, крыса не набрасывается и не выгрызает ваше прекрасное лицо, а оказывается весьма занятным и умным созданием.

Наблюдать за другими

Шведские ученые из Каролинского института во главе с доктором Армита Голка предложили свой вариант борьбы с фобиями. Ученые уверены, что страхи и модель поведения часто закладываются посредством социальных форм обучения. Поэтому полезно снова и снова убеждаться в том, что собственный страх не вызывает панического состояния у других людей.

Кто-то, допустим, может без проблем подойти к клоуну и обнять его. Именно свидетелем таких сцен и следует чаще становиться коулрофобам — со временем, как считают специалисты, боязнь клоунов может отступить.

Действовать

Дейл Карнеги говорил, что бездействие порождает страх. Если наивная мечта получить немного храбрости от Железного Дровосека уже трансформировалась в уверенность победить свои страхи, необходимо перестать рассуждать о фобиях, сидя на диване.

Карнеги советовал «выйти из дома и начать действовать». Собственные страхи можно и нужно слегка провоцировать. Боитесь высоты — отправляйтесь в горы, ненавидите крыс — заведите себе белоснежную красавицу с изящными «ручками». Правда, следует помнить об умеренности. Бездумно бросаться в омут с головой — не слишком хороший вариант.

Ароматерапия

Американские неврологи из Файнберговской медицинской школы проводят исследования, которые, по их мнению, помогут избавляться от страхов во сне. И главным помощником лечения фобий в этом случае станет… аромат.

Ученые «привязали» страх каждого добровольца их эксперимента к тому или иному аромату. Во время демонстрации изображения с объектом страха пациенты вдыхали определенный аромат, а их тело пронзал слабый электрический разряд. Затем участников уложили спать.

Во время их сна воздействие выбранным ароматом продолжилось. На следующей серии экспериментов ученые получили поразительные результаты: люди меньше пугались изображений с их страхами. Объяснить свои успехи ученые пока не могут, но это не мешает им надеяться, что воздействие на спящего ароматом, который «привязан» к негативному воспоминанию, поможет лечить самые разные фобии.