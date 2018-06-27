Что мешает вам знакомиться в интернете

Со временем окружающий мир все больше погружается в виртуальную реальность. Интернет захватил все сферы нашей жизни. В наше время знакомство в интернете выглядит гораздо естественнее, чем встреча на улице. Почему ваши знакомства не складываются? Проверьте, не совершаете ли вы одну из самых типичных сетевых ошибок.

Ошибки самопрезентации

Плохое фото профиля

Всем известно, что «встречают по обложке». Поэтому «обложка» должна быть как минимум приятной, а как максимум — примечательной. Тысячи похожих фотографий в ленте не позволят другим пользователям выделить именно вашу и, заинтересовавшись, зайти в ваш профиль. Какое фото предпочесть для аватарки? Конечно, яркое и привлекающее внимание, хорошего качества и транслирующее приятные эмоции. Милые домашние питомцы на руках, Ниагарский водопад за спиной — некоторые идеи работают беспроигрышно. С фотографиями, сделанными с помощью зеркала в лифте или туалете, а также селфи нужно быть аккуратнее — они уже всем поднадоели. Не секрет, что фотографии с сайтов знакомств быстро расходятся по интернету. Поэтому стоит подумать при размещении откровенных снимков. Если фотографию сложно выбрать или их не много, а вы хотите выделить свой профиль среди остальных — загрузите видео (это опция доступна во многих приложениях)! Покажите как здорово вы катаетесь на лыжах, как поете или просто улыбнитесь в кадр.

Слишком длинное описание или полное отсутствие информации

Расписывая все свои плюсы и минусы, ожидания и мечты, вы рискуете потерять тех, кто не дочитает до конца повествования. Будьте кратки — расскажите о своих увлечениях или как любите проводить свободное время. Остальное обсудите с тем, кто проявит к вам интерес. Но и не оставляйте ваш профиль в дейтинге совсем без описания: нужны же потенциальным партнерам хоть какие-то зацепки для начала разговора!

Алиса Лейт, консультант по отношениям дейтинг-сервиса Badoo

Рассылка шаблонов

Пожалуй, никому не нравится получать ни скучные «привет», «как дела», «пообщаемся», ни шаблонные фразы, придуманные для тысяч разных пользователей: «хочу быть причиной твоего счастья», «опьянен твоей красотой», «привет, вас можно пригласить на свидание» или даже «Почему ты расстался со своей бывшей девушкой?» Это интересная опция для ленивых или безразличных к результату личностей. И, чаще всего, такие сообщения остаются без ответа. В этом вопросе существует два оптимальных решения: придумать «цепляющую» первую фразу самостоятельно и рассылать ее всем понравившимся людям, или, увидев приятную аватарку, читать каждый профиль и отправлять адресный вопрос, связанный с информацией в профиле. Человек охотнее ответит, если увидит ваш искренний к нему интерес.

Ошибки восприятия

Свайп влево после первой фотографии

Пролистывать профиль, не посмотрев фотографии и описание — самая частая ошибка. Нам кажется, что мы уже все поняли и все видели, но ведь не все люди одинаково фотогеничны и не у всех есть десяток фотографий с разных ракурсов, иногда стоит открыть профиль и почитать, что же там написано в графе «о себе».

Алиса Лейт, консультант по отношениям дейтинг-сервиса Badoo

Создание иллюзий

Речь идет не только о мужчинах, которые в своих анкетах с легкостью указывают недостоверный возраст, занижая его на 10-20 лет, но и о девушках с неидеальными фигурами, которые боятся показать себя такими, какие они есть. Что мы имеем в итоге? Разбитые надежды при переходе общения из виртуального мира в реальный. Просто имейте в виду, что настоящие владельцы успешного бизнеса не рассказывают о своем бизнесе человеку, которого еще живьем не видели: вдруг вы вообще бот налоговой службы ? А сильные мужчины не просят денег в долг у малознакомых женщин.

Ошибки общения

Боязнь первого шага

Многие предпочитают пару десятков раз в день просматривать вашу анкету, давая вам знать о своем присутствии, но не рискуя начать беседу. Вы предпочитаете смелых и решительных? Ну, ждите тогда…

Олбанский езыг О, да. Первое, что бросается в глаза — это обилие ошибок в словах: «пачему», «хачу», «чо», «смари» и прочее пригодны для общения с теми, кто уже не сомневается в вашей грамотности. При начале знакомства это очень портит впечатление — настолько, что общение может быть прекращено. Доступная во всех приложениях проверка правописания оказывает порой неоценимую услугу.

Быстрое стирание границ

Когда человек сразу начинает жаловаться на свои проблемы в личной жизни или прямо с порога предлагает заняться сексом, это воспринимается как агрессия. Мало кто готов к такому без предупреждения.

Долгие философские беседы

Нет, если вы регистрировались на сайте именно ради них, то и общайтесь на здоровье (хотя лучше для этого подходят тематические сайты или группы в соцсетях). А вот если вы пришли искать любовь и/или секс, то незачем втягиваться в споры о политике, гендерном равенстве или апориях Зенона.

На сайтах знакомств достаточно много мужчин, которые там находятся совсем не для того, чтобы кого-то искать, а затем, чтобы упиваться собственной персональной значимостью.

Ольга Романив, психолог и писатель, основатель Клуба знакомств «Классика отношений»

Пожалуй, это самое неприятное, что можно встретить на сайтах знакомств: люди «живут» там годами и просто ищут кого-то подоверчивей для самолюбования. Разумеется, они не преминут рассказать о своих страданиях, сообщат, как сложно найти «ту самую, хорошую, добрую и милую, которой важны не деньги, а душа».