Мужской взгляд: «У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»

Я обычный мужик, не красавец, но и не плох. Еще в школьные годы заметил частые неравнодушные взгляды девушек в мою сторону. С женщинами было легко общаться. Видел, насколько они пластичны, когда начинал разговаривать, у некоторых открывался рот. Это забавляло.

До службы в армии девушки у меня не было. Позже оказалось, что мне нравились женщины старше меня.

Мама и сестра, думаю, подстроили встречу. Как-то на вечеринке подошла сестра Ирина и сказала: Сергей, выручай! Нужно посидеть с четырьмя девушками. Скажешь, я заболела, ну и развлеки их, поболтай, выпей.

Мы сидели, слушали музыку, было весело. И в друг стало ясно, что каждая чего-то ждет. Я понял, что мне нужно уже сделать выбор, ведь стукнуло 21 год. В Советском Союзе у каждого должна быть семья и дети. Пора порадовать родителей. Выбрал с хорошими формами. Подошел и сказал: Оля, мне так хочется уйти, но я не могу представить себе, что ты одна пойдешь домой. Она, улыбаясь, ответила мне: сбежим?!

Через полгода она стала моей женой. Через девять месяцев у меня родился сын Кирилл.

Так вот дело-то в том, что (мне немного стыдно) физиологическая потребность у меня — это три-четыре раза в сутки. Жена знала это и делала все, что могла, но этого было мало. Я ничего не могу с этим поделать. Если после трехнедельного голодания у меня будет выбор — смачный бутерброд или это… Выбор — безусловно, второе. Не помню, как меня понесло, но я начал брать свое.

Стал жить двойной жизнью, тройной или даже четверной иногда. За десять лет у жены не осталось ни одной подруги и даже знакомой, с которой я бы не… Меня иногда грызла совесть и я прекращал, но ненадолго. Может, я извращенец?! Ничего не могу с собой поделать.

Однажды она нашла у меня кассету небольшой забавы ее подруги со мной. Разбив эту кассету о мою голову, подала на развод. Развелись. Пытались склеить отношения. Она родила мне еще сына Станислава. И все было бы ничего, но я не заметил, что живу опять по старой схеме.

В итоге, прожив 16 лет, мы расстались.

Как-то помню, мне было 21 или 22 года, и во время посиделок с бригадой (я кузнец), речь зашла о похождениях, и я сказал, что мне надо четыре раза каждый день. Все посмеялись, конечно. Самые мудрые сказали: нам в твое время десять раз надо было, а сейчас один раз в две недели. Доживешь, парень, до наших 50 лет и вспомнишь наш разговор.

После развода стал свободой наслаждаться. Гулял по своим любимым девушкам, но чаще всего общался с Наташей. И как-то она предложила у нее остаться. Я остался. Она оказалась моей судьбой. Мне сложно было ее обманывать, я не хотел этого. Мы стали часто ругаться, и в один прекрасный день, забрав своих пару сумок, я уехал. Снял квартиру и решил больше не связываться с женщинами. Город у меня провинциальный, 40 тысяч население.

Наташа оказалась очень мудрой. От судьбы не убежишь. Она начала возвращать меня. Через пару месяцев она практически за руку меня привела домой, и мы стали говорить. Я рассказал ей, что мне надо, на что Наташа сказала тогда, улыбаясь: Будем пробовать, Сергей.

С того дня все сильно изменилось. Я понял, что обрел ту, которая меня любит. Часто замечать стал, как она на меня смотрит. Она конкретно меня любит и делает для меня все.

Моя мама была очень умная и мудрая женщина. Повар-кондитер. Профессионал своего дела. Мне маленькому говорила: будет у тебя жена, когда вырастешь. Если ты будешь ее понимать, она будет любить тебя, как я, ты же маменькин сынок. А вспомнил я эти слова тогда, когда попросил Наташу приготовить чебуреки. Она сказала: не умею, но попробую. Я, когда попробовал, чуть не прослезился. Они были как у мамы, из детства.

Позже оказалось, что вся еда, приготовленная Наташей, для меня просто обалденная. Как она провожает на работу, поправляя шарфик. Как заботится обо мне. Я тоже стараюсь для Наташи все делать, и это и есть счастье — заботиться.

Увидев красивую девушку на улице, поймал себя на том, что не ломанулся осуществлять свои планы, а понял, что не смогу изменить Наташе!

На десятом году жизни с любимой мы расписались. Сейчас мне 49 лет. Наташе 39. Хотелось бы увидеть тех старичков из моей молодости и узнать, с четырех раз в день нужно перейти на один раз в две недели ровно в 50 или можно немного попозже?

Не судите меня. Как есть, так и рассказал.