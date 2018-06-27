Спецслужбы учат видеть человека насквозь

Умение понимать другого человека — очень полезный навык. Собеседник постоянно подаёт нам вербальные и невербальные сигналы, но далеко на каждый из нас способен их прочитать. Вот несколько советов от сотрудников спецслужб, которые помогут «раскусить» визави.

1. Оценивайте поведение. Во время разговора люди ведут себя по-разному. Кто-то постоянно откашливается, кто-то жестикулирует, кто-то смотрит в пол. Нужно научиться понимать, является ли такое поведение привычкой либо же это признак нервозности или агрессии.

2. Обращайте внимание на мимику и жесты. Когда человек смотрит на того, кто ему симпатичен, мышцы лица расслабляются. Если человек смотрит на вас с напряжением, он явно чем-то недоволен или злится на вас.

3. Прислушивайтесь к голосу. Лидеры и люди, принимающие ключевые решения, часто обладают сильным, но необязательно громким голосом. В любой группе людей есть человек с сильным голосом, он-то и будет настоящим лидером, отвечающим за всё.

4. Присматривайтесь к походке. Про человека, который во время ходьбы смотрите не перед собой, а под ноги, можно уверенно сказать, что ему не хватает уверенности в себе.