Ещё
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спецслужбы учат видеть человека насквозь 

Рамблер 1 час назад
Умение понимать другого человека — очень полезный навык. Собеседник постоянно подаёт нам вербальные и невербальные сигналы, но далеко на каждый из нас способен их прочитать. Вот несколько советов от сотрудников спецслужб, которые помогут «раскусить» визави.
1. Оценивайте поведение. Во время разговора люди ведут себя по-разному. Кто-то постоянно откашливается, кто-то жестикулирует, кто-то смотрит в пол. Нужно научиться понимать, является ли такое поведение привычкой либо же это признак нервозности или агрессии.
2. Обращайте внимание на мимику и жесты. Когда человек смотрит на того, кто ему симпатичен, мышцы лица расслабляются. Если человек смотрит на вас с напряжением, он явно чем-то недоволен или злится на вас.
3. Прислушивайтесь к голосу. Лидеры и люди, принимающие ключевые решения, часто обладают сильным, но необязательно громким голосом. В любой группе людей есть человек с сильным голосом, он-то и будет настоящим лидером, отвечающим за всё.
4. Присматривайтесь к походке. Про человека, который во время ходьбы смотрите не перед собой, а под ноги, можно уверенно сказать, что ему не хватает уверенности в себе.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева горько плакала после разрыва11
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»162
Роза Сябитова разозлила фанатов3
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь1
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение