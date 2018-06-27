Существуют ли идеальные мужчины из снов

Как часто используется в популярной психологии это словосочетание! И как часто женщинам желают такого встретить, привлечь, удержать и сделать своим! Ах, если бы вы знали, как вы ошибаетесь!

Не потому что ошибочно об этом мечтать и желать. А потому что с идеалами, как в анекдоте: «Идеальный мужчина не пьет, не курит, не изменяет и НЕ СУЩЕСТВУЕТ». Погоня за идеалом — это одна из множества форм отрицать реальность такой, какая она есть. Мечтать об этом прекрасно, видеть сказку во снах даже может быть вполне наполняюще и целебно. А вот жить, ища идеальных людей и стечений обстоятельств — это тяжелая ноша, несмотря на легкость и сказочность фантазий.

Рассмотрим пример сновидения одной героини:

«Иду от метро к своему дому с симпатичным мужчиной. В моем восприятии — мужественный, подтянутый, просто и со вкусом одет. Знаю, что я с ним запланировала прогулку. Однако в данный момент я чувствую себя усталой и хочу спать. Иду и размышляю о том, что стыдно сказать человеку, что передумала и хочу спать — я же обещала! Все же я решаюсь и говорю, что прямо сейчас я хочу отдыха. И, о чудо! Мужчина говорит: "Хорошо, ты сейчас дома приляг. Я посижу рядом. Когда отдохнешь — пойдем на прогулку». Я тут же нахожу новую причину отказать себе: «Ой, а у меня же сын сейчас спит. Вот он проснется и увидит тебя. Неудобно». На что получаю ответ: «Послушай, он взрослый мужик. Мы найдем с ним общий язык, познакомимся». У меня уже нет аргументов. Мужчина спрашивает: «Ты уже выбрала маршрут для прогулки?» Я в ответ: "Ой, мне все равно. Ты выбирай'. И в этот момент я сама себе говорю: «Послушай, это твоя старая игра — зажимать свои желания. Тебя раз спросят, два спросят, а потом перестают — все равно нет ответа. А ты потом обижаешься, что тебя игнорируют. Ты так разрушила свой брак. Так что прекрати сейчас же эту „песню“. Вспоминаю, что были два маршрута, по которым я хотела бы погулять и заявляю об этом. Мужчина говорит: "Прекрасно! Пока ты будешь отдыхать, я продумаю наш маршрут». Я облегченно вздыхаю. Я перестала сжигать себя стыдом. И мое общение с мужчиной стало теплым, легким'.

Безусловно, прекрасный сон с расслабляющим эффектом. Теперь поговорим о содержательной его стороне. Мужчина этот предстает перед сновидицей идеальной функцией, учитывающей ее желания, откликаясь на ее диалог с самой собой. Это легко делать, будучи персонажем сна. Попробовал бы реальный мужик со своими диалогами быть таким чутким и внимательным дольше, чем несколько мгновений «медового» месяца.

Реальный человек будет действовать соответственно своему монологу с собой, вряд ли даже на одну и ту же тему с женщиной, заполучившей этого мужчину, по ошибке считающей, что он идеал!

Подобные мечты сновидицы скорее не о мужчине, а об идеальной заботливой фигуре, которой обычно является вовсе не мужчина, а мама. А с помощью мужчины она лишь хочет привнести в свою жизнь нечто, о чем мечтала с мамой: чуткость, уловимость настроений и чаяний, поддержка в выборах, которые она делает.

Как написала одна уважаемая мной коллега: «Женщина старается с помощью мужчины заделать дыру в душе, нанесенную мамой, но он не может этого сделать, ведь не он сделал ей тревожно».

Другими словами, мечта об идеальном мужчине — это хорошо продаваемая мечта об улучшенной маме, маме, которая долюбит правильно.

Читая эти строки, неподготовленный читатель может фыркнуть и сказать: «Что за бред! О маме я не мечтаю, с мамой у меня все отлично, поздравляю ее с праздниками и помогаю на даче! Мама тут не при чем!»

Однако о том, как мы выстраиваем контакт, писали уже не одно столетие, начиная с Фрейда и его последователей, например Мелани Кляйн.

Интимность, способность создавать близкие отношения, имеет латинское значение «inter matter» — мать внутри меня. Интимность — это первообраз близости и заботы, который каждый из нас запечатлел в ходе развития отношений с мамой или фигурой, ее заменяющей. Неосознанно мы будем воссоздавать самые близкие, любовные отношения, которые узнали с первых мгновений своего существования.

Потому порекомендуем искателям идеального партнера углубиться в вопрос, кто является учителем близости для вас. Зачем мне партнер, который идеально уловит мои чаяния души? Иногда для этого необязательно использовать, юзать мужчину. Честнее было бы идти в отношения, когда другой — не идеальный удовлетворитель «хотелок», а просто человек.

Пожелаем нашей сновидице найти в этой теме правильное решение для себя.

Интересно, а что снится вам? Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.