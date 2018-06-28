Что такое сексомния и часто ли она бывает?

Сексомния, как понятно из названия, как-то связана с сексом и сном. Это очень редкое состояние (всего около 100 случаев по всему миру), которое заставляет человека заниматься сексом во сне. Как и большинство расстройств сна, это происходит во время перехода из одной фазы сна в другую. Жаждете подробностей? Вот они!

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Почему так происходит?

Специалисты говорят, что толчком к появлению сексомнии могут быть постоянная нехватка сна, перевозбуждение, прием алкоголя или наркотиков, стресс, тревожное расстройство, смена климата… и даже совместный сон с другим человеком на одной кровати. Известны случаи, когда этим расстройством удалось оправдать нежеланный секс.

Рассказ страдающего сексомнией

Вот что говорит один из тех, у кого зафиксировано такое состояние:

«Я часто вижу мнения, что сексомния — это какая-то неприятная мелочь. У некоторых так и есть, у других все серьезно. У меня это началось несколько лет назад, я уже не один год жил с девушкой. Она не придавала этому факту особого значения, ей даже нравилось, в наших отношениях это не было проблемой.

Но когда мы расстались и я начал встречаться с другими, всегда предупреждал их сразу. Год назад познакомился с девушкой, которая пережила сексуальное насилие, и скоро в нее влюбился. Я еще ни к кому не испытывал таких сильных чувств! И когда дело дошло до секса, признался ей в своей проблеме. Это всегда сложно объяснить, но я чувствовал, что нужно. Она испугалась и ушла. Мой рассказ усилил ее страх перед сексом, появившийся после того случая. Мы расстались. Через пару месяцев она позвонила и сказала, что проработала свою тревожность и готова попробовать.

Я приехал к ней, мы занялись сексом и провели вместе ночь. Увы, со мной случился приступ: во сне я схватил ее за запястье и попытался овладеть ею. Это случилось за момент до того, как я проснулся, поэтому я заметил, ну и она, конечно, тоже… Я не мог в это поверить, я бы никогда так не сделал сознательно! Я никого никогда не травмировал. Она смотрела на меня глазами, полными тревоги и грусти. Она так долго старалась не бояться, а я не удержался.

Мы пытались продолжать отношения, но тревожность не давала ей расслабиться. Она отдалялась, а я страдал, потому что любил ее. Я отправился к сомнологу, сексологу и прочим специалистам, но они не знают, как мне помочь».