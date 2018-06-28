Ещё
Что такое сексомния и часто ли она бывает?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое сексомния и часто ли она бывает? 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Сексомния, как понятно из названия, как-то связана с сексом и сном. Это очень редкое состояние (всего около 100 случаев по всему миру), которое заставляет человека заниматься сексом во сне. Как и большинство расстройств сна, это происходит во время перехода из одной фазы сна в другую. Жаждете подробностей? Вот они!
18+

Почему так происходит?

Специалисты говорят, что толчком к появлению сексомнии могут быть постоянная нехватка сна, перевозбуждение, прием алкоголя или наркотиков, стресс, тревожное расстройство, смена климата… и даже совместный сон с другим человеком на одной кровати. Известны случаи, когда этим расстройством удалось оправдать нежеланный секс.

Рассказ страдающего сексомнией

Вот что говорит один из тех, у кого зафиксировано такое состояние:
«Я часто вижу мнения, что сексомния — это какая-то неприятная мелочь. У некоторых так и есть, у других все серьезно. У меня это началось несколько лет назад, я уже не один год жил с девушкой. Она не придавала этому факту особого значения, ей даже нравилось, в наших отношениях это не было проблемой.
Но когда мы расстались и я начал встречаться с другими, всегда предупреждал их сразу. Год назад познакомился с девушкой, которая пережила сексуальное насилие, и скоро в нее влюбился. Я еще ни к кому не испытывал таких сильных чувств! И когда дело дошло до секса, признался ей в своей проблеме. Это всегда сложно объяснить, но я чувствовал, что нужно. Она испугалась и ушла. Мой рассказ усилил ее страх перед сексом, появившийся после того случая. Мы расстались. Через пару месяцев она позвонила и сказала, что проработала свою тревожность и готова попробовать.
Я приехал к ней, мы занялись сексом и провели вместе ночь. Увы, со мной случился приступ: во сне я схватил ее за запястье и попытался овладеть ею. Это случилось за момент до того, как я проснулся, поэтому я заметил, ну и она, конечно, тоже… Я не мог в это поверить, я бы никогда так не сделал сознательно! Я никого никогда не травмировал. Она смотрела на меня глазами, полными тревоги и грусти. Она так долго старалась не бояться, а я не удержался.
Мы пытались продолжать отношения, но тревожность не давала ей расслабиться. Она отдалялась, а я страдал, потому что любил ее. Я отправился к сомнологу, сексологу и прочим специалистам, но они не знают, как мне помочь».
Карельские вести: последние новости
Красный, желтый, голубой: какой цвет волос тебе подходит по знаку зодиака Это не сказка: жестокая правда о женском оргазме Читай по губам: 5 оттенков помад, которые не нравятся мужчинам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Мне 46, и этот брак зашел в тупик»5
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты28
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение