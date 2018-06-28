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Правда ли, что «время все лечит»
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Правда ли, что «время все лечит» 

Умная 5 часов назад
Фото: depositphotos
Вы слышали это миллиард раз: «Время лечит все раны». Но когда вы переживаете плохой разрыв, вы, вероятно, задаетесь вопросом, о каком количестве времени идет речь и когда именно вы снова почувствуете себя хорошо?
От потери аппетита до возможного негативного воздействия на здоровье, вы, вероятно, пройдете множество изменений после окончания отношений. И не факт, что все эти изменения благотворно на вас повлияют.
Когда дело доходит до продолжительности боли от этой утраты, многие люди используют некую мифическую формулу. Некоторые считают, что время восстановления вдвое меньше, чем длина отношения, некоторые люди думают, что это составляет около месяца.
Большинство ситуаций уникальны, поскольку существует миллиард обстоятельств, которые могут привести к кончине отношений. Плюс, когда Facebook напоминает нам, что наш бывший был крайне счастлив в его поездке в Калифорнию, ваше душевное страдание может быть легко продлено.
Но, возможно, магическое число было найдено. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Positive Psychology, 71 процент из 155 молодых людей тратят около трех месяцев (приблизительно 11 недель), чтобы увидеть положительные аспекты в разрыве. Это был тот момент, когда участники почувствовали, что они выросли как личность и стали целенаправленными.
Это может показаться слишком коротким отрезком времени для одних и слишком долгим для других. Помните, что это всего лишь средний показатель — каждый восстанавливается по-разному. Хотя вы можете предположить, что одно расставание, находящееся в лучшем положении, будет перенесено легче, чем то, которое было скандалом.
Конечно, у того, кто спровоцировал расставание, было больше времени, чтобы мысленно подготовиться к распаду и он хотел, чтобы это произошло, но, согласно тому же исследованию, обе стороны находятся в этой зоне восстановления 11 недель. А как потратить эти 11 недель — решать уже вам.
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