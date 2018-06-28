10 способов поддержать человека с депрессией

Скорее всего, когда вы думаете о человеке с депрессией, то представляете кого-то, кто всё время проводит дома, уткнувшись в подушку. Но депрессия может проявляться по-разному. Мы расскажем о высокофункциональной депрессии — о том, чем она отличается от обычной и как поддержать друга, который с ней столкнулся.

Ещё одно название высокофункциональной депрессии — дистимия. Обычно люди с этим заболеванием ничем не отличаются от тех, кто полностью здоров: они ставят цели, достигают их и, кажется, наслаждаются своими успехами. Но последствия здесь такие же серьёзные, как и в случае с клинической депрессией.

плохой аппетит или переедание;

усталость;

тревога;

сниженная самооценка;

ощущение безнадёжности;

бессонница или гиперсомния;

ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие);

сниженная концентрация. Отличить дистимию от клинической депрессии непросто — у этих заболеваний одинаковые симптомы:

Согласно нормам, принятым Американской психиатрической ассоциацией в 2013 году, разница между клинической депрессией и дистимией — только в продолжительности течения. И если диагноз «клиническая депрессия» можно поставить уже через две-три недели после начала наблюдения за пациентом, то для того чтобы выявить дистимию, потребуется около двух лет наблюдений. Фото: shutterstock.com В таких ситуациях очень важна поддержка близких. Вот несколько способов, которые помогут определить дистимию и помочь тому, кто живёт с этим расстройством.

Узнайте больше о проблеме

Если вы хотите помочь кому-то с высокофункциональной депрессией, то первое, что нужно сделать — узнать как можно больше об этом заболевании. — Часто люди, страдающие дистимией, скрывают свою проблему от окружающих. Для друзей и коллег их поведение ничем не отличается от поведения полностью здоровых людей. Больные дистимией не лежат в кровати 24 часа в сутки и не рыдают — они ведут обычный образ жизни. Постороннему человеку покажется, что всё в порядке. Однако в то же время человек с дистимией может очень жёстко критиковать себя, склонен к перфекционизму и не может расслабиться. Он не испытывает радости, грубит окружающим или просто очень раздражителен. Таниша М. Рэйнджер психолог

Научитесь слушать

Желание помочь и решить все проблемы друга — естественно. Но в случае с дистимией лучше просто выслушать. Часто стремление всё исправить исходит от нашего собственного беспокойства. В таких ситуациях нужно сделать шаг назад и позволить вашему другу самостоятельно найти выход из этого состояния. — Если друзья доверяют вам свои чувства, то лучшее, что вы можете сделать, это позволить им говорить свободно. В этом случае ваш друг почувствует эмпатию и поддержку и сам сможет найти решение проблемы. Лиза Хатчисон лицензированный психолог-консультант из Мидлборо (Массачусетс) Фото: shutterstock.com Скажите, как именно вы хотите помочь

Часто депрессия или дистимия сопровождается проблемой в принятии даже элементарных решений. Поэтому очень важно сказать, как именно вы хотите помочь. Постарайтесь вместо абстрактных фраз предлагать конкретные действия. Например, вместо «позвони, если тебе что-то понадобится» лучше скажите — «когда соберёшься к врачу, позвони мне, я тебя отвезу».

Предложите сделать что-то весёлое вместе

Часто люди с депрессией или дистимией стремятся свести к минимуму общение с окружающими: вся энергия уходит на борьбу с болезнью — на друзей её просто не хватает. Однако общение с людьми и развлечения облегчают симптомы заболевания. Конечно, шумная вечеринка в большой компании здесь не лучший вариант: среди большого количества людей человек с высокофункциональной депрессией закроется и не будет ни с кем разговаривать. Вам нужно позаботиться о том, чтобы в том месте, куда вы идёте, была комфортная обстановка, располагающая к общению. Предложите сходить вместе пообедать, прогуляться или посмотреть кино. Фото: shutterstock.com Задавайте правильные вопросы

Что не так? Почему ты выглядишь несчастной? У тебя такая классная жизнь, почему ты просто не можешь забыть о том, что произошло, и двигаться вперёд? Такие вопросы чаще всего задают тем, кто страдает от депрессии или дистимии. Однако от них становится только хуже. Вместо этого проявите эмпатию и уважение к состоянию другого и спросите — «Что случилось?» или «Что я могу сделать, чтобы тебе стало лучше?»

Не игнорируйте эмоции

Постарайтесь не игнорировать чувства тех, кто болен депрессией: покажите, что вы понимаете их проблемы, поддерживаете и поощряете их желание делиться своими эмоциями и мыслями. — Больше всего на свете я хочу, чтобы мои близкие перестали отвергать или игнорировать мои эмоции. Я понимаю, со стороны причины и триггеры моей депрессии могут выглядеть незначительными, окружающим может казаться, что я просто склонна к драме. Но для меня все эти проблемы реальны, они давят на меня и угнетают. Когда мои родные или друзья говорят: «Да это ерунда, не бери в голову», я чувствую непонимание и просто отдаляюсь от них. Кассандра Бэнксон видеоблоггер Фото: shutterstock.com Проявите заботу

Поддерживать того, кто страдает от депрессии, непросто: здесь нужна сила, терпение и вера в победу. Продолжайте разговаривать и предлагать помощь. Например, вы можете что-то приготовить или сделать уборку в квартире. Помните, в детстве, когда вам было грустно, родители готовили что-то, что вы любите больше всего? Попробуйте проявить такую же заботу в отношении того, кто страдает от дистимии. Но не навязывайте свою помощь — бывает и так, что лучше отойти в сторону и дать человеку побыть наедине с собой.

Не переставайте верить

Если кто-то из ваших близких болен дистимией, важно осознавать, что на пути к выздоровлению будут как успехи, так и неудачи. Дайте вашему другу понять, что вы вы всегда рядом и что вы верите в победу над болезнью. Просто зайдите и узнайте, как у него или у неё дела: даже это простое действие покажет, что вы любите и поддерживаете близкого вам человека, заботитесь о нём. Фото: shutterstock.com Не принимайте ничего на свой счёт

Те, кто страдают от депрессии или дистимии, могут быть не в настроении без очевидных на то причин. Важно, чтобы вы не принимали это на свой счёт. — Думать, что настроение или поведение человека с дистимией зависит от того, что вы сделали или не сделали, неправильно — это может привести к взаимным обидам. Бьянка Родригес терапевт и основатель You Are Complete

Предложите обратиться к специалисту

С высокофункциональной депрессией практически невозможно справиться самостоятельно. Вы можете спросить, обратился ли ваш друг к специалисту, ходит ли на терапию, принимает ли лекарства. В зависимости от реакции и ответа на вопрос предложите помочь с выбором терапевта или составьте ему компанию на приёме у врача.

Кроме того, вы можете рассказать о преимуществах лечения у врача-специалиста. Сейчас существует много разных способов борьбы с дистимией: терапия, медитация, даже смена питания — всё это поможет прийти в норму и вылечиться.

Дистимия — это необычный пример психического заболевания. Даже друзья могут списывать поведение, свойственные этому расстройству, на особенности характера. Но чем дольше игнорируешь болезнь, тем серьёзнее она становится. Поэтому если вы заметили признаки высокофункциональной депрессии, обязательно обратитесь за помощью к специалисту.